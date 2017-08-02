LV

Не хлопком единым. Лучшие летние образы с льняными брюками

DELFI Woman
Оставить комментарий
Не хлопком единым. Лучшие летние образы с льняными брюками
Foto: Instagram
Зане Трейфелде

Лен всегда высоко ценился латвийцами, и каждое лето в магазинах появляются все новые и новые коллекции одежды из этой натуральной и стильной ткани. Но в этом сезоне мы хотели бы немного поэкспериментировать, уделив внимание именно льняным брюкам, пишет DELFI Viņa.

Лето наше, наконец, распогодилось, и можно без опасений вылезти из любимых джинсов, чтобы облачиться во что-нибудь более просторное и легкое. А вот и отличный вариант — льняые брюки, которые, как пишут эксперты стиля Purewow, сейчас на пике своей популярности.

Один из самых простых способов стильно носить этот элемент одежды — выбрать брюки из светлого льна. В комбинации с однотонным топом или одной из классических офисных блузок такие брюки станут вашим универсальным летним соратником.

A post shared by M. G. (@class_and_stylish) on Jul 27, 2017 at 11:21pm PDT

Для непринужденной прогулки по городу или морскому побережью идеально подойдет сочетание льняных брюк с простой футболкой, а если хочется "перчинки" — выберите брюки с каким-нибудь интересным принтом. Главное — не переборщить, иначе окружающим может показаться, что вы вышли из дома в пижаме.



A post shared by Leo & Sage (@leoandsage) on Jul 29, 2017 at 6:09am PDT

Кто сказал, что льняные изделия должны обязательно быть натуральных цветов? Выберите что-нибудь поярче! Это точно привлечет внимание и введет в ваш образ элемент игривости.

A post shared by Golden Bar (@golden.bar) on Jul 29, 2017 at 7:30am PDT

И всегда остается классический вариант комбинирования льняных брюк с льняным верхом — работает безотказно. Просто и элегантно!

A post shared by Mood Board (@_dreamlucid) on Jul 29, 2017 at 7:10pm PDT

В этом сезоне радует также обилие разнообразных фасонов, поэтому перед вами действительно широкое поле для экспериментов.

Говоря об аксессуарах, с льняной одеждой особенно хорошо сочетаются плетеные вещи. Доказательство этому вы легко найдете в этой статье.

Source info

DELFI Woman

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Советы стилиста: как правильно комбинировать золотые украшения

Советы стилиста: как правильно комбинировать золотые украшения
Не только на пляж: подборка самых стильных плетеных сумок этого лета

Не только на пляж: подборка самых стильных плетеных сумок этого лета
Всегда актуальные миди: большая подборка платьев средней длины

Всегда актуальные миди: большая подборка платьев средней длины
Не хлопком единым. Лучшие летние образы с льняными брюками

Не хлопком единым. Лучшие летние образы с льняными брюками

Что должны настоящие мужчины и женщины? Психотерапевт о том, как гендерные стереотипы ломают нашу психику и здоровье

Что должны настоящие мужчины и женщины? Психотерапевт о том, как гендерные стереотипы ломают нашу психику и здоровье

Ābolu, gurķu, ingvera un zaļās tējas smūtijs

Мы едим не только салатные листья и капусту. Специалист по питанию о плюсах и минусах сыроедения

Мужчины помоложе, предательство и усыновление. Тернистый путь актрисы Сандры Буллок

Мужчины помоложе, предательство и усыновление. Тернистый путь актрисы Сандры Буллок

Лечение бесплодия: латвийцам доступны очень высокие технологии

Лечение бесплодия: латвийцам доступны очень высокие технологии

подробнее
Большой гороскоп: что звезды обещают нам в августе

Большой гороскоп: что звезды обещают нам в августе

ФОТО: 15 знаменитостей, которые решились на сэлфи без макияжа

ФОТО: 15 знаменитостей, которые решились на сэлфи без макияжа (1)

Что должны настоящие мужчины и женщины? Психотерапевт о том, как гендерные стереотипы ломают нашу психику и здоровье

Что должны настоящие мужчины и женщины? Психотерапевт о том, как гендерные стереотипы ломают нашу психику и здоровье

Мужчины помоложе, предательство и усыновление. Тернистый путь актрисы Сандры Буллок

Мужчины помоложе, предательство и усыновление. Тернистый путь актрисы Сандры Буллок

Шесть признаков того, что вы едите слишком много сахара

Шесть признаков того, что вы едите слишком много сахара

подробнее
Только на woman
Я ем два раза в день и отлично себя чувствую. Как голод изменил жизнь бывшего биржевого брокера

Я ем два раза в день и отлично себя чувствую. Как голод изменил жизнь бывшего биржевого брокера

"Видимо, я просто везучий человек". Правила жизни Интарса Бусулиса

"Видимо, я просто везучий человек". Правила жизни Интарса Бусулиса

Мои бедра измеряли каждый день. Николь Осипова о том, как выглядит жизнь моделей изнутри

Мои бедра измеряли каждый день. Николь Осипова о том, как выглядит жизнь моделей изнутри

Ты ешь и не контролируешь себя. Как Юрита Крума пытается победить пищевую зависимость

Ты ешь и не контролируешь себя. Как Юрита Крума пытается победить пищевую зависимость

"Латвийским женщинам не хватает легкости и доверчивости". Экс-редактор Cosmopolitan о социальных ролях, страхах и формуле счастья

"Латвийским женщинам не хватает легкости и доверчивости". Экс-редактор Cosmopolitan о социальных ролях, страхах и формуле счастья

Maija Silova

Десять вопросов о счастье и красоте: отвечает телеведущая Майя Силова

На самом деле наука — это творчество. Ренате Ранка о микробах, карьере и материнстве

На самом деле наука — это творчество. Ренате Ранка о микробах, карьере и материнстве