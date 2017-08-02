Не хлопком единым. Лучшие летние образы с льняными брюками

Лен всегда высоко ценился латвийцами, и каждое лето в магазинах появляются все новые и новые коллекции одежды из этой натуральной и стильной ткани. Но в этом сезоне мы хотели бы немного поэкспериментировать, уделив внимание именно льняным брюкам, пишет DELFI Viņa.

Лето наше, наконец, распогодилось, и можно без опасений вылезти из любимых джинсов, чтобы облачиться во что-нибудь более просторное и легкое. А вот и отличный вариант — льняые брюки, которые, как пишут эксперты стиля Purewow, сейчас на пике своей популярности.

Один из самых простых способов стильно носить этот элемент одежды — выбрать брюки из светлого льна. В комбинации с однотонным топом или одной из классических офисных блузок такие брюки станут вашим универсальным летним соратником.

A post shared by M. G. (@class_and_stylish) on Jul 27, 2017 at 11:21pm PDT

Для непринужденной прогулки по городу или морскому побережью идеально подойдет сочетание льняных брюк с простой футболкой, а если хочется "перчинки" — выберите брюки с каким-нибудь интересным принтом. Главное — не переборщить, иначе окружающим может показаться, что вы вышли из дома в пижаме.