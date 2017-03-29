На открытии Riga Fashion Week, которое прошло 28 марта в Рижском мотормузее, впервые за историю мероприятия были представлены коллекции грузинских дизайнеров (Mariam Gvasalia, Dalood). В первый день RFW гости показов также могли оценить достижения эстонского бренда Kat.

В продолжение — самые яркие моменты показов первого дня RFW.