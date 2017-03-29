Во вторник, 28 марта, в Латвии стартовало самое стильное событие сезона — 26-ая Рижская неделя моды (Riga Fashion Week). В рамках модных мероприятий свои новейшие коллекции представляют как местные, так и иностранные дизайнеры, пишет DELFI Viņa.
На открытии Riga Fashion Week, которое прошло 28 марта в Рижском мотормузее, впервые за историю мероприятия были представлены коллекции грузинских дизайнеров (Mariam Gvasalia, Dalood). В первый день RFW гости показов также могли оценить достижения эстонского бренда Kat.
В продолжение — самые яркие моменты показов первого дня RFW.
1 4