Вот и прошел 2016 год, а значит перед нами новая точка стильного отсчета. Что надеть? У нас есть идеи!

Прошлогодняя мода отличалась обилием цветов и узорчатостью — широкие брюки, фантазийные колготки, металлические оттенки и другие стильные изыски. А что же будет актуально в этом году?

Говорят, нас ожидает элегантность Викторианской эпохи — объемные рукава, рюши и фестоны, и в то же время, в противовес романтическим настроениям модным также будет и спортивный комфорт и различные принты.

Так и будем одеваться — удобно, стильно и с удовольствием!

A photo posted by Fashion Canadians (@fashioncanadians) on Dec 26, 2016 at 6:02pm PST



A photo posted by Fashion Canadians (@fashioncanadians) on Dec 23, 2016 at 6:02am PST



A photo posted by Fashion Canadians (@fashioncanadians) on Dec 21, 2016 at 7:40am PST





A photo posted by Fashion Canadians (@fashioncanadians) on Dec 17, 2016 at 3:30pm PST



A photo posted by Sheryl Luke (@walkinwonderland) on Dec 28, 2016 at 3:06pm PST



A photo posted by Fashion Canadians (@fashioncanadians) on Dec 7, 2016 at 2:03pm PST



A photo posted by Fashion Canadians (@fashioncanadians) on Dec 6, 2016 at 2:38pm PST



A photo posted by Suburban Faux-Pas by Krystin (@krystin_lee) on Dec 15, 2016 at 1:49pm PST



A photo posted by Fashion Canadians (@fashioncanadians) on Dec 27, 2016 at 12:58pm PST



A photo posted by Who What Wear (@whowhatwear) on Dec 15, 2016 at 8:43am PST



A photo posted by Who What Wear (@whowhatwear) on Dec 11, 2016 at 10:56am PST



A photo posted by Fashion Canadians (@fashioncanadians) on Dec 12, 2016 at 10:52am PST



A photo posted by Nathalie Martin, woahstyle.com (@_nathaliemartin) on Dec 20, 2016 at 7:05am PST



A photo posted by Nathalie Martin, woahstyle.com (@_nathaliemartin) on Dec 14, 2016 at 5:18am PST



A photo posted by Mary Orton (@maryorton) on Dec 15, 2016 at 2:04pm PST



A photo posted by Gabi Gregg (@gabifresh) on Dec 10, 2016 at 10:21am PST



A photo posted by The Styleograph (@thestyleograph) on Dec 17, 2016 at 3:12am PST



A photo posted by Cassandra De La Vega (@cassandradelav) on Dec 11, 2016 at 5:52pm PST



A photo posted by Suburban Faux-Pas by Krystin (@krystin_lee) on Dec 20, 2016 at 7:29pm PST



A photo posted by Fashion Canadians (@fashioncanadians) on Dec 16, 2016 at 9:08am PST



A photo posted by KAYLA SEAH (@notyourstandard) on Dec 12, 2016 at 6:36am PST



A photo posted by Fashion Canadians (@fashioncanadians) on Dec 29, 2016 at 1:13pm PST



A photo posted by Katia Hanine (@lapiz_of_luxury) on Dec 24, 2016 at 9:13am PST



A photo posted by Katia Hanine (@lapiz_of_luxury) on Nov 9, 2016 at 5:55am PST



A photo posted by Fashion Canadians (@fashioncanadians) on Nov 18, 2016 at 3:50pm PST



A photo posted by Fashion Canadians (@fashioncanadians) on Dec 28, 2016 at 10:12am PST



A photo posted by ALEXIS ERLER (@alexiserler) on Dec 23, 2016 at 2:29am PST



A photo posted by DAHI AJEEB (@p.s.withstyle) on Dec 17, 2016 at 3:08pm PST



A photo posted by Hannah Mavestrand (@hannahmavestrand123) on Dec 11, 2016 at 10:46am PST



A photo posted by The Styleograph (@thestyleograph) on Nov 20, 2016 at 6:46am PST