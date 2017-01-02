Прошлогодняя мода отличалась обилием цветов и узорчатостью — широкие брюки, фантазийные колготки, металлические оттенки и другие стильные изыски. А что же будет актуально в этом году?

Говорят, нас ожидает элегантность Викторианской эпохи — объемные рукава, рюши и фестоны, и в то же время, в противовес романтическим настроениям модным также будет и спортивный комфорт и различные принты.

Так и будем одеваться — удобно, стильно и с удовольствием!


A photo posted by Who What Wear (@whowhatwear) on Dec 11, 2016 at 10:56am PST


A photo posted by Mary Orton (@maryorton) on Dec 15, 2016 at 2:04pm PST


A photo posted by Gabi Gregg (@gabifresh) on Dec 10, 2016 at 10:21am PST


A photo posted by ALEXIS ERLER (@alexiserler) on Dec 23, 2016 at 2:29am PST


A photo posted by DAHI AJEEB (@p.s.withstyle) on Dec 17, 2016 at 3:08pm PST