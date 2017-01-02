Вот и прошел 2016 год, а значит перед нами новая точка стильного отсчета. Что надеть? У нас есть идеи!
Прошлогодняя мода отличалась обилием цветов и узорчатостью — широкие брюки, фантазийные колготки, металлические оттенки и другие стильные изыски. А что же будет актуально в этом году?
Говорят, нас ожидает элегантность Викторианской эпохи — объемные рукава, рюши и фестоны, и в то же время, в противовес романтическим настроениям модным также будет и спортивный комфорт и различные принты.
Так и будем одеваться — удобно, стильно и с удовольствием!