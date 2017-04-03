В течение прошлой недели Рига с гордостью носила титул "модной столицы", ведь здесь в 26 раз подряд проходила Рижская неделя моды (Riga Fashion Week), в рамках которой свои новейшие коллекции публике показали как популярные местные дизайнеры, так и гости из других стран, пишет DELFI Viņa.
В последний день Рижской недели моды свои коллекции представили латвийские дизайнеры Paade mode и Aristocrat Kids, обладатель премии стиля Amoralle, ультрамодный бренд One Wolf, молодежные Paviljons, Nóló, а также эстонская марка Pohjanheimo.
По традиции, в нашем репортаже — самые яркие моменты модных показов RFW.