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Десять принципов, которые помогут вам построить доверительные отношения с партнером

DELFI Woman
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Десять принципов, которые помогут вам построить доверительные отношения с партнером
Foto: Shutterstock

Мы давно разучились доверять друг другу. Сплетни, ложь, преувеличения, пустые обещания — вещи, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Наши панцири крепнут, шкуры грубеют. Между тем, доверие — невероятно важное качество, которое способно изменить наше отношение к окружающим и к нам самим. Power of Positivity рассказывает, как доверие может улучшить нашу жизнь и как его завоевать.

Значение слова "доверие" может меняться в зависимости от людей и ситуации. Например, добрый человек, которого никогда не предавали, скорее поверит человеку, пострадавшему от насилия в отношениях. В деловой же среде доверие гораздо сложнее заработать, чем в межличностных отношениях.

Самые лучшие отношения построены на взаимном доверии и уважении. Мона Сатфен

Педагог-психолог Нэн С. Расселл считает, что говоря про доверие, люди подразумевают разные вещи: "Попросите пятерых ваших друзей дать определение доверию и вы получите пять разных ответов. Бывает много видов доверия: доверие к профессионалу, доверие в отношениях, базисное доверие, доверие к самому себе, доверие в организации, доверие в ситуации, доверие к лидеру — лишь некоторые из них".

Десять принципов, которые помогут вам построить доверительные отношения с партнером
Foto: Shutterstock

И хоть для доверия нет четкого и единого определения, одно понятно точно — определенные принципы поведения способствуют росту доверия больше, чем другие. Перечисляем некоторые из них:

Признавайте свои ошибки

Мы все делаем ошибки, но не все способны признаться в них даже самому себе, но если ваша цель — выстроить доверительные отношения, отказываться от ответственности за ошибки ни в коем случае нельзя. Слышали такую фразу "Укрывательство хуже преступления"? Она особенно правдива в случае, когда вы стараетесь создать себе благонадежную репутацию.

Выполняйте обещания

Последовательное и надежное поведение — скорейший путь к завоеванию доверия. Если вы что-то пообещали, сдерживайте слово изо всех сил. Очень часто мы пытаемся, но прокалываемся на мелочах вроде лени или мнимой нехватки времени. Сведите эти и подобные им факторы на нет и вы увидите, как изменится к вам отношение.

Десять принципов, которые помогут вам построить доверительные отношения с партнером
Foto: Shutterstock

Доверяйте сами

Обязательность и доверие — взаимное действие. В фильме "Знакомство с родителями" Джек Бернс, которого играет Роберт ДеНиро, рассказывает о круге доверия в семье Бернс: "Я ничего не скрываю от тебя, а ты от меня, и так по кругу". Суть в том, что с доверием так и есть (разве что не так смешно, как в фильме).

Слушайте внимательно

В контексте доверия быть внимательным значит наблюдать, но воздержаться от оценок или суждений. Например, подумайте о людях, которым вы доверяете больше всего в жизни и скорее всего окажется, что они выслушивают вас вне зависимости от вашего настроения. Сейчас мало кто слушает действительно внимательно, поэтому это качество так сильно ценится и незаменимо при строении доверия.

Десять принципов, которые помогут вам построить доверительные отношения с партнером
Foto: Shutterstock

Проявляйте интерес

Да-да, такое, казалось бы, незначительное действие может помочь вам завоевать доверие в разы быстрее. К тому же проявление интереса помогает налаживать и поддерживать контакты. Если вы проявляете искренней интерес к собеседнику, задает вопросы и не забываете ответы, то ваши шансы на доверие этого человека очень велики.

Знайте себя

Самосознание — понимание своего характера, чувств, мотивов и желаний. Психолог Нэн С. Расселл называет самосознание "золотым ключиком к доверию других людей": "Зачастую люди не осознают, что их поступки или бездействие сами по себе являются сигналами другим людям. Невозможно совершать осознанные поступки без самосознания". Вы не построите доверительные отношения, если ваши сигналы говорят совершенно о других намерениях.

Десять принципов, которые помогут вам построить доверительные отношения с партнером
Foto: Shutterstock

Действуйте без отлагательств

Хронические опоздания, задержки и неумение распланировать свое время считаются непростительными личными качествами и расценивается как неуважение. Если вы не считаете себя ответственным, то найдется кто-то, кто сочтет вас таковым. Таким поведением вы заставляете окружающих сомневаться в вас, что позже обязательно будет ставить под вопрос все ваши слова и поступки.

Разговаривайте открыто

Быть открытым и честным не всегда удобно, особенно если вы стараетесь избегать конфликтов (многие люди так поступают и это нормально). Открытое общение становится гораздо удобнее, если сразу сообщаете о своих желаниях, говорите вежливо и слушаете внимательно. В развитии доверительных отношений эффективное общение играет очень важную, если не важнейшую роль.

Десять принципов, которые помогут вам построить доверительные отношения с партнером
Foto: Shutterstock

Оперативно решайте конфликты

Любой конфликт в какой-то степени губителен для доверия, поэтому важно быстро и эффективно решать конфликты в зародыше, пока они не переросли в больших монстров. Однако это не значит, что нужно подходить к конфликту с таким же агрессивным отношением. Попробуйте провести такой эксперимент: в следующий раз, когда вы окажитесь участником конфликта, каким бы большим или маленьким он ни был, просто вежливо улыбнитесь и кивните. Вы поразитесь, каким положительным эффектом обладает такое поведение.

Будьте достойны подражания

Нет лучшего способа укоренить доверие в отношениях, чем продемонстрировать это на своем поведении. Это звучит очень общим примером, но оно таковым и является. Проще говоря, если вы всегда говорите правду, искренни в словах и действиях, не сплетничаете, то все это даст понять окружающим, что они могут вам доверять. А вы — им. Действительно, это "круг доверия".

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DELFI Woman

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