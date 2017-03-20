Случайный секс, не связанный с юношеской влюбленностью и большими чувствами, негативно влияет на психику подростков, заставляя их чаще демонстрировать эпизоды сексуальных домогательств. Исследование показало, что эти самые домогательства могут принимать форму разного рода вербальных издевательств, распространения слухов и даже физического насилия.

По мнению ученых, как только подростки вовлекаются в случайный секс, они начинает чаще фантазировать а интимных делах, поэтому им кажется более приемлемым заниматься сексом без всякой эмоциональной близости и взаимных обязательств.



