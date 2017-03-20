Практикующие случайный секс подростки впоследствии значительно чаще решаются на сексуальные домогательства в отношении других своих ровесников, как установили исследователи. Причем чаще всего наблюдаются эпизоды агрессии мальчиков в отношении других мальчиков, пишет Medikforum.ru.
Случайный секс, не связанный с юношеской влюбленностью и большими чувствами, негативно влияет на психику подростков, заставляя их чаще демонстрировать эпизоды сексуальных домогательств. Исследование показало, что эти самые домогательства могут принимать форму разного рода вербальных издевательств, распространения слухов и даже физического насилия.
По мнению ученых, как только подростки вовлекаются в случайный секс, они начинает чаще фантазировать а интимных делах, поэтому им кажется более приемлемым заниматься сексом без всякой эмоциональной близости и взаимных обязательств.
Что еще более удивительно, молодые люди, которые подверглись сексуальным домогательствам, значительно чаще и сами практикуют случайный секс. Авторы исследования считают, что тем самым создается замкнутый круг, поэтому отношение к сексуальным домогательствам необходимо изменить.
Данное исследование было проведено экспертами Норвежского университета науки и технологий, которые решили изучить физиологические механизмы, стоящие за сексуальными домогательствами среди подростков. Свои выводы ученые сделали на основе общения с 1 326 юношами и девушками гетеросексуальной ориентации со средним возрастом в 18 лет.
Ученые наблюдали за двумя нефизическими разновидностями домогательств. Первая происходила между представителями противоположного пола, а вторая разновидность — между подростками одного пола. К примеру, девочки хотели выглядеть более желанным по сравнению с другими девочками, из-за чего они подвергали их сексуальным домогательствам.
То же самое было и в отношении мальчиков, которые вели себя крайне агрессивно по отношению к другим мальчикам, если практиковали случайный секс. Подобные эпизоды случались крайне редко среди подростков, предпочитающих устойчивые отношения, основанные на взаимных чувствах.