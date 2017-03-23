Когда он встает: все, что вы хотели знать об утренней эрекции

Когда мужчина спит, участок его мозга, контролирующий рефлекторную эрекцию, становится активным, даже если при этом мужчина видит вовсе не эротические сны. Эрекция может происходить даже у ребенка, находящегося в чреве матери. Это абсолютно физиологический процесс, и ему не стоит удивляться. Напротив, беспокойство должно вызывать отсутствие эрекции.

Что такое "утренняя эрекция" и чем она объясняется?

Процесс эрекции, во время которого мужской половой орган непроизвольно наполняется кровью, может наблюдаться утром, ночью или в любое другое время суток. Однако многих волнует вопрос именно утренней эрекции. Почему она случается? Ответ довольно прост. Именно в утренний период концентрация гормонов в организме мужчин достигает своего максимума.

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Как в своей книге "Лечение сексуальных преступников" пишут Ричард Лоу и Уильям О'Донохью, первое медицинское исследование, посвященное утренней и ночной эрекции, провели и описали П. Охлмейер, Х.Брилмаер и Х.Халструнг ("Периодические процессы во время сна", 1944г.). Эти ученые разработали простое кольцевидное устройство, при помощи которого производились утренние и ночные замеры эрекции. Исследования, имевшие место позже, доказали, что эрегировать мужской член может по 5-6 раз за ночь. И, если раньше считалось, что причиной эрекции служат сны и фантазии эротического характера или переполненный мочевой пузырь, в дальнейшем эта теория не нашла подтверждения — ученые пришли к выводу о возможности спонтанной природы эрекции.

В ходе исследований было доказано, что в среднем мужской половой член за ночь эрегирует пять раз. При этом, каждая последующая эрекция становится сильнее предыдущей, и сохраняется более длительное время. Во время последней эрекции обычно наступает пробуждение.

Сила эрекции и ее длительность в большой мере зависит как от физического, так и от психологического состояния мужчины. Если мужчина постоянно подвержен стрессу — эрекция у него будет менее выраженной. У мужчин, не ведущих регулярную половую жизнь, во время ночных эрекций может также происходить эякуляция.

Эрекция — показатель, по которому можно судить о сексуальном здоровье мужчины. Если у вашего партнера уже долгое время наблюдается отсутствие утренней эрекции, обязательно стоит обратиться за консультацией к специалисту.

Эректильная дисфункция может быть связана с разными факторами и причинами, в число которых входит даже сердечная недостаточность. Но врач сможет быстро определить, обусловлены ли нарушения эрекции психологической или соматической природой.

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