Был проведен анализ различных теорий появления секса у людей и животных. Анализ должен был показать, по каким причинам более удобное бесполое размножение со временем превратилось в половое, для которого необходим партнер, большая затрата энергии, предполагается вынашивание плода со всеми вытекающими проблемами.





Согласно выдвинутой теории, секс появился из-за потребности в возникновении новых клеток, обладающих защитой от вирусов и болезней. Во время зачатия ДНК обоих партнеров перераспределяются, что служит основой для образования новых комбинаций.





Во время бесполого размножения данный процесс не происходит. Именно при половом размножении создаются новые сильные ДНК-соединения, которые смогут защитить будущие поколения от различных инфекционных заболеваний.