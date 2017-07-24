Секс под открытым небом: лучшие места, позы и рассказы "бывалых"

Несмотря на всю привлекательность секса в стогу сена, на лугу, в озере или море, есть возможность, что процесс и результат может отличаться от ожиданий. Delfi Viņa рассказывает, что же делать, чтобы не разочароваться и не позволить дискомфорту и муравьям помешать вам наслаждаться друг другом.