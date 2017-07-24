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Секс под открытым небом: лучшие места, позы и рассказы "бывалых"

DELFI Woman
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Когда страсть берет верх: делимся опытом
Секс под открытым небом: лучшие места, позы и рассказы "бывалых"
Foto: Shutterstock

Несмотря на всю привлекательность секса в стогу сена, на лугу, в озере или море, есть возможность, что процесс и результат может отличаться от ожиданий. Delfi Viņa рассказывает, что же делать, чтобы не разочароваться и не позволить дискомфорту и муравьям помешать вам наслаждаться друг другом.

У большинства людей секс на открытой природе ассоциируется со страстью и незабываемыми ощущениями, но если не позаботиться о некоторых практических мелочах, то клещи, муравьи и стертые коленки надолго отобьют у вас любое желание обнажаться вне дома.

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Когда страсть берет верх: делимся опытом

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DELFI Woman

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