"Задумывался ли ты когда-нибудь, почему одним мужчинам в любви везет больше, чем другим?", — спрашивает журнал Askmen у своих читателей, рассказывая, что существуют типы мужчин, от которых женщины просто "тают". И речь идет вовсе не о мускулистых красавцах, а о конкретных типах личности, вызывающих чувства у представительниц прекрасного пола, пишет DELFI Viņa.
Романтик
Он верит в классическую романтику — цветы, шоколад и ужин при свечах. Он звонит своей пассии, чтобы просто поинтересоваться, как у нее дела. Этот мужчина несколько прямолинеен, и он не побоится, смотря в глаза, сказать те самые три "магических" слова.
Почему он нравится женщинам: большинство представительниц прекрасного пола хотят, чтобы их ценили, и романтический тип мужчин прекрасно умеет создать это ощущение. Он всем своим существом показывает, насколько его избранница ему нужна.
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