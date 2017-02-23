Романтик

Он верит в классическую романтику — цветы, шоколад и ужин при свечах. Он звонит своей пассии, чтобы просто поинтересоваться, как у нее дела. Этот мужчина несколько прямолинеен, и он не побоится, смотря в глаза, сказать те самые три "магических" слова.

Почему он нравится женщинам: большинство представительниц прекрасного пола хотят, чтобы их ценили, и романтический тип мужчин прекрасно умеет создать это ощущение. Он всем своим существом показывает, насколько его избранница ему нужна.

