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Ученые: мужчинам следует мастурбировать 21 раз в месяц

DELFI Woman
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Ученые: мужчинам следует мастурбировать 21 раз в месяц
Foto: Shutterstock

В комедийных фильмах шутки про мастурбацию всегда вызывают, как минимум, улыбку, однако недавнее исследование выяснило, что частая мастурбация может быть серьезным оружием против рака простаты, пишет Huffington Post.

Но насколько часто стоит заниматься мастурбацией? Согласно исследованию в Гарвардском университете, мужчины, испытывающие оргазм 21 и больше раз в месяц, снижают свои шансы заболеть раком на 33 процента.

Исследователи опросили более 30 тысяч мужчин об их привычках самоудовлетворения. Масштабное исследование длилось 18 лет, на протяжении которых ученые фиксировали, кто из участников за это время был диагностирован раком простаты. Мужчин опрашивали в три этапа: при раздаче опросников, в возрасте от 20 до 29 лет и от 40 до 49 лет.

Исследователи пришли к выводу, что при частой мастурбации снижается риск заболевания раком простаты. Разумеется, это не первое исследование, изучавшее влияние регулярных оргазмов на половое здоровье, но это первое исследование с точными данными по мастурбации.

Несмотря на это и другие исследования, эксперты до сих пор не знают, почему именно оргазмы так благотворно влияют на здоровье. Многие специалисты, в том числе и доктор Иэн Кернер, психотерапевт и консультант по вопросам половой жизни, считают, что эякуляция вымывает вредные токсины и бактерии, которые могут накапливаться в простате.

Ученые: мужчинам следует мастурбировать 21 раз в месяц
Foto: Shutterstock

По словам доктора Кернера, мастурбация — не единственный способ "очистки": "Нет никакой разницы, происходит ли эякуляция при мастурбации или при сексе с партнером. В любом случае секс полезен".

Помимо смыва вредоносных шлаков и микробов, мастурбация полезна и в других смыслах, например, мужчина таким образом снимает напряжение, расслабляется и получает удовольствие. "Мастурбация — действенный способ уделить себе внимание. К тому же она обладает отвлекающим свойством, что является природным средством снижения стресса и тревожности".

Однако одних лишь оргазмов 21 раз в месяц недостаточно, чтобы свести риск рака к минимуму. Доктор Кернер рекомендует перейти на средиземноморскую диету, есть много рыбы, которая богата жирными кислотами омега-3, увеличить количество красных овощей и фруктов, содержащих ликопен, есть побольше соевых продуктов, которые богаты изофлавонами. Он также советует заниматься спортом, регулярно ходить к врачу и обязательно проверять простату.

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DELFI Woman

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