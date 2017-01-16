Так, женщины с гипертонией чаще рожают мальчиков. А вот при низком давлении на свет чаще появляются девочки. В чем причина этого, ученые сказать не могут. Однако эксперимент доказал наличие данной закономерности. Эксперты собрали группу из 1411 женщин, собирающихся беременеть в ближайшее время.





В самом начале эксперимента и во время беременности производились замеры давления, холестерина, триглицеридов и сахара. Оказалось, у женщин, родивших мальчиков, до беременности было повышено систолическое давление. Специалисты предупреждают: специально манипулировать давлением женщины для рождения ребенка желаемого пола опасно. Зато исследование объясняет, почему в странах с относительно здоровым образом жизни и низкой распространенностью гипертонии стали реже рождаться мальчики.