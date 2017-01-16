Существует множество мифов относительно того, как предсказать пол будущего ребенка. К слову сказать, даже УЗИ иногда не показывает со стопроцентной точностью. А, согласно исследованию госпиталя Маунт Синай, пол ребенка возможно определить по давлению матери, пишет Meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.
Так, женщины с гипертонией чаще рожают мальчиков. А вот при низком давлении на свет чаще появляются девочки. В чем причина этого, ученые сказать не могут. Однако эксперимент доказал наличие данной закономерности. Эксперты собрали группу из 1411 женщин, собирающихся беременеть в ближайшее время.
В самом начале эксперимента и во время беременности производились замеры давления, холестерина, триглицеридов и сахара. Оказалось, у женщин, родивших мальчиков, до беременности было повышено систолическое давление. Специалисты предупреждают: специально манипулировать давлением женщины для рождения ребенка желаемого пола опасно. Зато исследование объясняет, почему в странах с относительно здоровым образом жизни и низкой распространенностью гипертонии стали реже рождаться мальчики.