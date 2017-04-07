"Люди до сих пор имеют смутное представление о депрессии", — говорит Кэтлин Бреннон Херндон, психотерапевт из штата Вирджиния. Поэтому внимательно отнеситесь ко всему, что написано ниже. Особенно, если депрессией страдает кто-то из ваших близких.