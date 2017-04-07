Бывают такие случаи, когда словом действительно можно убить. В прямом смысле. Когда мы разговариваем с людьми, страдающими депрессией — следует быть особенно осторожными. Во имя их же блага. Наиболее часто встречающиеся в практике психотерапии небезопасные фразы разбирает Здоровье.mail.ru.
"Люди до сих пор имеют смутное представление о депрессии", — говорит Кэтлин Бреннон Херндон, психотерапевт из штата Вирджиния. Поэтому внимательно отнеситесь ко всему, что написано ниже. Особенно, если депрессией страдает кто-то из ваших близких.
- 1. "Я знаю, у меня так тоже было!"
- 2. "Другим еще хуже"
- 3. "Жизнь вообще несправедлива..."
- 4. "Просто смирись с этим"
- 5. "Взбодрись! Жизнь продолжается!"
- 6. "Ты слишком чувствительный"
- 7. "Просто будь счастлив"
- 8. "Держись подальше от алкоголя"
- 9. "Попей витаминки"
- 10. "У тебя есть столько вещей, чтобы быть благодарным"