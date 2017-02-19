Не секрет, что знаменитости задают моду не только в одежде, макияже и прическах, но и в стиле жизни и даже в вопросах воспитания детей. В последнем звезды, как правило, делятся на два лагеря. Одни придерживаются традиционных методик, другие — наоборот — стараются искать нестандартные способы вроде отказа от подгузников и прививок, утверждая, что идут в ногу со временем, пишет Дети.mail.ru.
Мы решили рассказать о самых необычных методах воспитания детей звезд. Некоторые из них, мягко говоря, удивляют (дочитайте до конца), но мы не беремся никого осуждать.