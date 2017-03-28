Исследование влияния подвижных игр провели сотрудники Университета Уэйк Форест. Они проанализировали данные более 11000 детей в возрасте от 4 до 18 лет. Учитывался уровень физической активности детей и кардио-метаболические маркеры вроде объема талии, кровяное давление, уровень "полезного" и "вредного" холестерина, триглицеридов, сахара и инсулина.





Анализ выявил 32 значительные связи между маркерами и интенсивной физической активностью. В частности, подвижные игры позволяли уменьшить объем талии, показатели инсулина. Что важно, для положительного эффекта было достаточно всего 10 минут активных игр.