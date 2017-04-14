Тем, кто не мыслить свою жизнь без сладкого, употреблять его целесообразно по утрам. В этом смогли убедиться ученые из Тель-Авивского Университета.





Ими был проведен эксперимент с участием 144 человек, имевших лишний вес, в возрасте от 20 до 65 лет. По условию опыта добровольцы придерживались низкокалорийной диеты: до 1400 калорий в день для женщин и до 1600 — для мужчин. При этом участники были поделены на группы, и в одной разрешалось употреблять на завтрак разнообразные сладкие изделия, в то время как в другой сахар был исключен из рациона.



