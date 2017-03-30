Наш организм контролирует количество съеденных вкусностей при помощи грелина (гормона голода) и лептина (гормона насыщения). Если вес набирается со скоростью звука, прежде чем атаковать организм жесткими диетами, неплохо было бы посоветоваться с доктором, который поможет выяснить источник замедленного метаболизма. Если же вы уверены, что причина лишних калорий – банальное переедание, есть маленькие хитрости, которые могут поучаствовать в контроле над голодом, влияя на нашу физиологию, пишет онлайн-журнал о похудении и здоровом питании "Еда и Фигура".
Диетологи и психологи отмечают, что переедание — это пережиток первобытного строя, когда добычей наедались впрок. И с этим "проком" трудно бороться во времена продуктового изобилия. Но попробуем…
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