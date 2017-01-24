Что такое глютен и где он содержится?

Прежде всего, глютен — это сложный белок, входящий в состав зерна многих злаковых культур, таких как пшеница, рожь, овес и ячмень. Еще глютен называют клейковиной. Он делает тесто эластичным и влияет на скорость его подъема. Его можно обнаружить во всех продуктах из пшеницы, ржи, овса, ячменя и производных, он входит в хлебобулочные и макаронные изделия, пиво, а также во многие соусы, десерты и другие переработанные продукты.

(перед употреблением советуем внимательно изучать состав продуктов).