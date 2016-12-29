По их словам, ужин является одним из самых проблематичных видов приема пищи: с одной стороны повышенный после трудового дня аппетит, с другой — риск набрать лишний вес. При этом диетологи подчеркивают, что отказ от ужина не помогает решать проблему, а только усугубляет ее, поскольку рано или поздно приводит к срыву и перееданию.





Специалисты посоветовали употреблять на ужин продукты, из-за которых можно не бояться за фигуру. В частности, таковыми они назвали молочные продукты, в особенности, низкожирные молоко, йогурты (натуральные), кефир и творог.





"Про творог на ужин, наверное, знают все. Он действительно хорошо помогает побороть голод и дарит чувство сытости, при этом не вредит желудку и организму перед сном", — сообщили медики.





Также, по их мнению, для ужина хорошо подходит отварная курица. Если вы ее пожарите, то это уже будет не низкокалорийный продукт, предупредили диетологи.



