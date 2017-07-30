Здоровье на тарелке: 15 продуктов, богатых витамином B12

Не хотите болеть или нервничать? Для крепкого иммунитета и здоровых нервов необходим витамин B12, который необязательно принимать в виде таблеток. Вместе с Health.com мы подготовили список продуктов, богатых витамином В12 — ешьте и становитесь здоровыми.

Чтобы организм был здоров, ему необходимы витамины группы В. И если большинство витаминов В легко доступны, придерживаясь сбалансированной диеты с употреблением цельнозерновых продуктов, то с витамином В12 другая история.





Этот витамин помогает вашему организму вырабатывать красные кровяные тельца, поддерживает ваш иммунитет, способствует нормальной работе нервной системы и содержится только в продуктах животного происхождения. Это значит, что для людей, которые не едят мясо, весьма проблематично получить дневную норму этого витамина (2,4 мкг, 2,6 мкг для беременных женщин и 2, мкг для кормящих женщин).





Люди старше 50 лет и те, кто страдает от целиакии, находятся в группе повышенного риска, так как пониженное усвоение витамина может вызвать слабость, усталость и головокружение. Однако чаще всего этих заболеваний можно избежать, если придерживаться часто употреблять продукты, богатые витамином В12.