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Здоровье на тарелке: 15 продуктов, богатых витамином B12

DELFI Woman
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Моллюски
Здоровье на тарелке: 15 продуктов, богатых витамином B12
Foto: Shutterstock

Не хотите болеть или нервничать? Для крепкого иммунитета и здоровых нервов необходим витамин B12, который необязательно принимать в виде таблеток. Вместе с Health.com мы подготовили список продуктов, богатых витамином В12 — ешьте и становитесь здоровыми.

Чтобы организм был здоров, ему необходимы витамины группы В. И если большинство витаминов В легко доступны, придерживаясь сбалансированной диеты с употреблением цельнозерновых продуктов, то с витамином В12 другая история.

Этот витамин помогает вашему организму вырабатывать красные кровяные тельца, поддерживает ваш иммунитет, способствует нормальной работе нервной системы и содержится только в продуктах животного происхождения. Это значит, что для людей, которые не едят мясо, весьма проблематично получить дневную норму этого витамина (2,4 мкг, 2,6 мкг для беременных женщин и 2, мкг для кормящих женщин).

Люди старше 50 лет и те, кто страдает от целиакии, находятся в группе повышенного риска, так как пониженное усвоение витамина может вызвать слабость, усталость и головокружение. Однако чаще всего этих заболеваний можно избежать, если придерживаться часто употреблять продукты, богатые витамином В12.
1 16
Моллюски

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DELFI Woman

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