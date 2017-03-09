Упругая грудь, осиная талия, пресс кубиками, — в угоду бьюти-трендам многие девушки изнуряют себя жуткими диетами и тренировками. Новое движение протеста пытается их защитить, пишет DW.com.
Пышная грудь, тонкая талия, упругие бедра, стройные ноги от ушей, — социальные сети вроде Instagram и Twitter просто заполонили фотографии с запечатленными на них безукоризненными женскими телами. Идя на поводу у фитнес-трендов, многие девушки просто помешались на опасных для здоровья диетах и изнурительных тренировках. Новое движение протеста пытается поставить этому явлению заслон.