Десять признаков того, что у вас может быть тревожное расстройство

Как отличить обычное волнение, например, перед экзаменом или собеседованием, от тревожного расстройства? В жизни бывают разные ситуации с разным уровнем стресса, но как определить, что вместо очередной таблетки с валерианой стоит обратиться к врачу? Вместе с Health.com мы разбираемся в главных признаках тревожного расстройства.
Каждый из нас время от времени нервничает и переживает — выступая перед публикой, или испытывая финансовые затруднения. Некоторые люди так часто или сильно беспокоятся, что тревога полностью подчиняет себе их жизнь. Как определить, что "обычная" тревожность переросла в психическое расстройство? Начните с этого: если вы постоянно испытываете любой из нижеперечисленных симптомов, обратитесь к врачу.