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Десять признаков того, что у вас может быть тревожное расстройство

DELFI Woman
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Чрезмерное беспокойство
Десять признаков того, что у вас может быть тревожное расстройство
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Как отличить обычное волнение, например, перед экзаменом или собеседованием, от тревожного расстройства? В жизни бывают разные ситуации с разным уровнем стресса, но как определить, что вместо очередной таблетки с валерианой стоит обратиться к врачу? Вместе с Health.com мы разбираемся в главных признаках тревожного расстройства.

Каждый из нас время от времени нервничает и переживает — выступая перед публикой, или испытывая финансовые затруднения. Некоторые люди так часто или сильно беспокоятся, что тревога полностью подчиняет себе их жизнь. Как определить, что "обычная" тревожность переросла в психическое расстройство? Начните с этого: если вы постоянно испытываете любой из нижеперечисленных симптомов, обратитесь к врачу.

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Чрезмерное беспокойство

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DELFI Woman

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