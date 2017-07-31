Десять признаков того, что у вас может быть тревожное расстройство

Как отличить обычное волнение, например, перед экзаменом или собеседованием, от тревожного расстройства? В жизни бывают разные ситуации с разным уровнем стресса, но как определить, что вместо очередной таблетки с валерианой стоит обратиться к врачу? Вместе с Health.com мы разбираемся в главных признаках тревожного расстройства.