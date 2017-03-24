К некоторым самым распространенным побочным эффектам гормонального дисбаланса относятся:
  • Бесплодие;
  • Набор веса;
  • Депрессия;
  • Утомляемость;
  • Бессонница;
  • Низкое либидо;
  • Выпадение волос и поредение волос.
Органы и железы, такие как щитовидная железа, надпочечники, гипофиз, яичники и поджелудочная железа регулируют большую часть выработки ваших гормонов, и если ваши гормоны приходят в состояние хотя бы малейшего дисбаланса, это может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Также новое исследование показывает, что здоровье кишечника играет значительную роль в регуляции гормонов, поэтому если у вас синдром повышенной проницаемости кишечника или недостаток пробиотических продуктов для оболочки стенок кишечника, это также может вызвать гормональный дисбаланс.

Хорошая новость: существуют способы естественным образом сбалансировать ваши гормоны.

Плохая новость: большинство людей во всем мире сегодня прибегают к искусственному лечению, такому как гормонозаместительная терапия, которая может сделать три вещи:

Она делает людей зависимыми от препаратов рецептурного отпуска в течение всей оставшейся жизни.

Просто маскирует симптомы, пока болезни развиваются в других участках организма. Вызывает серьезные побочные эффекты, увеличивая риск инсульта, остеопороза и рака. Если вы не хотите получить эти неблагоприятные побочные эффекты, а желаете сбалансировать свои гормоны естественным образом, вот 10 лучших способов излечить ваши гормоны.

1. Ешьте кокосовое масло и авокадо

Употребление разнообразных продуктов с высоким содержанием жирных кислот с короткой, средней и длинной цепью является принципиально важным для контроля над вашими гормонами. Данные незаменимые жиры не только выступают в качестве краеугольных структурных элементов выработки гормонов, они также повышают метаболизм и способствуют сбросу веса.

К моим любимым продуктам, насыщенным полезными жирами, относятся кокосовое масло, авокадо и лосось, пойманный в дикой природе. Области применения кокосового масла разнообразны, авокадо благотворно воздействует на гормональный баланс, а лосось содержит множество полезных питательных веществ.

2. Дополните рацион травами-адаптогенами

Травы-адаптогены — это уникальный класс лечебных растений, которые способствуют гормональному балансу и защищают организм от самых разных заболеваний.

Исследование показало, что в дополнение к усилению иммунной функции и противодействию стрессу ашвагандха и базилик священный оказывают благоприятное воздействие на гормональный баланс следующим образом:

Улучшают функцию щитовидной железы Естественным образом снижают уровень холестерина Ослабляют тревожность и депрессию Сокращают дистрофию клеток мозга Стабилизируют уровень сахара в крови Поддерживают надпочечные железы.