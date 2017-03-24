Гормоны, такие как эстроген и инсулин, являются химическими посредниками, которые воздействуют на многие аспекты здоровья, поскольку они передвигаются с кровотоком по всему вашему организму. Как естественным способом наладить работу гормональной системы? Пишет organicwoman.ru.
К некоторым самым распространенным побочным эффектам гормонального дисбаланса относятся:
- Бесплодие;
- Набор веса;
- Депрессия;
- Утомляемость;
- Бессонница;
- Низкое либидо;
- Выпадение волос и поредение волос.
Органы и железы, такие как щитовидная железа, надпочечники, гипофиз, яичники и поджелудочная железа регулируют большую часть выработки ваших гормонов, и если ваши гормоны приходят в состояние хотя бы малейшего дисбаланса, это может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
Также новое исследование показывает, что здоровье кишечника играет значительную роль в регуляции гормонов, поэтому если у вас синдром повышенной проницаемости кишечника или недостаток пробиотических продуктов для оболочки стенок кишечника, это также может вызвать гормональный дисбаланс.
Хорошая новость: существуют способы естественным образом сбалансировать ваши гормоны.
Плохая новость: большинство людей во всем мире сегодня прибегают к искусственному лечению, такому как гормонозаместительная терапия, которая может сделать три вещи:
Она делает людей зависимыми от препаратов рецептурного отпуска в течение всей оставшейся жизни.
Просто маскирует симптомы, пока болезни развиваются в других участках организма. Вызывает серьезные побочные эффекты, увеличивая риск инсульта, остеопороза и рака. Если вы не хотите получить эти неблагоприятные побочные эффекты, а желаете сбалансировать свои гормоны естественным образом, вот 10 лучших способов излечить ваши гормоны.
1. Ешьте кокосовое масло и авокадо
Употребление разнообразных продуктов с высоким содержанием жирных кислот с короткой, средней и длинной цепью является принципиально важным для контроля над вашими гормонами. Данные незаменимые жиры не только выступают в качестве краеугольных структурных элементов выработки гормонов, они также повышают метаболизм и способствуют сбросу веса.
К моим любимым продуктам, насыщенным полезными жирами, относятся кокосовое масло, авокадо и лосось, пойманный в дикой природе. Области применения кокосового масла разнообразны, авокадо благотворно воздействует на гормональный баланс, а лосось содержит множество полезных питательных веществ.
2. Дополните рацион травами-адаптогенами
Травы-адаптогены — это уникальный класс лечебных растений, которые способствуют гормональному балансу и защищают организм от самых разных заболеваний.
Исследование показало, что в дополнение к усилению иммунной функции и противодействию стрессу ашвагандха и базилик священный оказывают благоприятное воздействие на гормональный баланс следующим образом:
Улучшают функцию щитовидной железы Естественным образом снижают уровень холестерина Ослабляют тревожность и депрессию Сокращают дистрофию клеток мозга Стабилизируют уровень сахара в крови Поддерживают надпочечные железы.