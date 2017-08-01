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Лечение бесплодия: латвийцам доступны очень высокие технологии

DELFI Woman
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Лечение бесплодия: латвийцам доступны очень высокие технологии
Foto: Shutterstock

Уже пятый год в Латвии проводится благотворительная кампания по лечению бесплодия, которую реализует общество "Эффект бабочки" совместно с Клиникой EGV, национальным розничным торговцем ELVI и многими другими спонсорами. Цель кампании — помочь тем, кто не может зачать ребенка собственными силами, а также образовать общество в вопросах лечения бесплодия. На этот раз в рамках кампании хотим рассказать о технологиях, которые помогают зачать ребеночка тем, у кого не осталось надежд.

"Не существует единого решения для лечения нарушений фертильности, потому что их причины очень разные, в чем мы убеждаемся каждый день, как работая со своими пациентами, так и участвуя в кампании по лечению бесплодия. Все, кто когда-либо интересовался данной темой, вероятно заметили, что, что в ней фигурируют несколько ключевых аббревиатур — ЭКО, ИКСИ и другие", — рассказывает руководитель клиники EGV, гинеколог Зане Витиня.

"ЭКО — это метод, о котором мы слышим чаще всего. О нем знают даже те, кому такая процедура не была необходима", — рассказывает гинеколог. Этой аббревиатурой обозначают экстракорпоральное оплодотворение или оплодотворение вне тела. Во время этой процедуры яйцеклетка находится в благоприятной для нее среде, куда добавляются сперматозоиды, которые сами оплодотворяют яйцеклетку. ЭКО используют, когда у женщины констатированы различные анатомические изменения в яйцеводах или гинекологические заболевания, например, тяжелый эндометриоз. ЭКО назначают также и тогда, когда другие методы в течение года не привели к беременности, а также в случаях легких патологий спермы. Научно доказано, что наиболее эффективной ЭКО будет для женщин до 40 лет. Беременность после такой процедуры наступает в 33,8% случаев. "Пусть сначала может казаться, что статистика не обнадеживает, на самом деле, это очень высокий показатель, потому что даже каждый естественный половой акт не приводит к беременности", — комментирует доктор Витиня.

Лечение бесплодия: латвийцам доступны очень высокие технологии
Foto: Shutterstock

"ИКСИ — это введение сперматозоида в цитоплазму яйцеклетки, которое первый раз провели в 1992 году в Бельгии", — объясняет др. Витиня. Во время ЭКО сперматозоиды встречаются с яйцеклеткой самостоятельно, при ИКСИ сперматозоиды вводят в яйцеклетку, потому что их качество не достаточно хорошее. Метод используют, если у мужчины констатирована тяжелая форма бесплодия: недостаточное количество сперматозоидов, они неподвижны или с дефектами. Для введения подбирают только те сперматозоиды, чье качество удовлетворительно для процедуры. С использованием микроинструментов, врачи успешно проводят медицинское оплодотворение путем введения качественных сперматозоидов в яйцеклетку. Также ИКСИ проводят, если ранее были неуспешные циклы ЭКО. После такой процедуры беременность наступает в 32,2% случаев.

"Говоря о проблемах мужского здоровья, с радостью предлагаю новинку для Латвии — процедуру micro-TESE", — рассказывает уролог Клиники EGV Кирилл Иванов. Иногда случается, что в сперме мужчины нет ни одного сперматозоида и пара не может зачать ребенка. В таком случае сперматозоидов необходимо достать из яичка с помощью биопсии и использовать для медицинского оплодотворения. Это процедура называется TESA или Testicular Sperm Aspiration, которая эффективна в 30-50% случаев. Ее эффективность можно увеличить с помощью процедуры TESE (Testicular Sperm Extraction). К сожалению такая процедура может травмировать и вызвать рубцевание яичка, снижение уровня тестостерона и еще более глубокое ухудшение производства сперматозоидов. "К счастью, в Латвии уже доступны технологии мирового уровня — процедура micro TESE, у которой значительно меньший риск осложнений, так как ее проводят, используя микроскоп с действительно большим увеличением, что позволят хорошо рассмотреть все ткани. Ее эффективность в два раза выше. Таким образом мы получаем сперматозоиды, по возможности меньше травмируя мужское здоровье пациента", — объясняет доктор Иванов.

Данные 2016 года Европейской ассоциации репродукции и эмбриологии человека говорят о том, что с проблемой бесплодия сталкивается каждая шестая пара в мире. Каждый год в мире проводится около 1,5 миллиона процедур медицинского оплодотворения, и каждый год на свет появляется около 400 тысяч детей, которые были зачаты путем медицинского оплодотворения. Участникам кампании по лечению бесплодия лечение назначается индивидуально.

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DELFI Woman

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