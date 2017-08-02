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От прыщей к сияющей красоте: как менструальный цикл влияет на ваш внешний вид

DELFI Woman
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Первая неделя: кожа улучшается, но ее чувствительность повышена
От прыщей к сияющей красоте: как менструальный цикл влияет на ваш внешний вид
Foto: Shutterstock
Дита Виновскажурналист

Существует распространенное мнение, что жизнь и поведение женщины полностью зависит от ее гормональных колебаний. Но это правда лишь отчасти, ведь все женщины разные. Однако есть признаки, по которым можно определить, на какой неделе менструального цикла находится женщина — об этом говорит состояние ее кожи, пишет Delfi Viņa.

Невозможно изменить природные процессы, но их можно использовать в свою пользу. Если вы знаете, что происходит с вашим организмом и кожей в разные периоды, то можно подстроиться под эти изменения и действовать соответствующе. Издания Women's Health и Daily Mail собрали самые важные рекомендации по уходу за красотой в зависимости от недели вашего цикла и изменений в организме.

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Первая неделя: кожа улучшается, но ее чувствительность повышена

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DELFI Woman

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