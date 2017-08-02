От прыщей к сияющей красоте: как менструальный цикл влияет на ваш внешний вид

Существует распространенное мнение, что жизнь и поведение женщины полностью зависит от ее гормональных колебаний. Но это правда лишь отчасти, ведь все женщины разные. Однако есть признаки, по которым можно определить, на какой неделе менструального цикла находится женщина — об этом говорит состояние ее кожи, пишет Delfi Viņa.