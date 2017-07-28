Психолог из Гарварда советует потягиваться по утрам, и вот почему

Вы ненавидите утра, потому что вам трудно просыпаться и вставать из постели? Гарвардский психолог Эми Кадди Психолог из Гарварда рекомендует потягиваться, чтобы утро было действительно добрым, пишет Business Insider.

Эми Кадди — социальный психолог и исследователь невербального поведения в Гарвардской школе бизнеса. Она провела огромную работу по изучению влияния позы тела на окружающих и ваш собственный мозг. И ее совет: потягивайтесь.

Прежде чем ваши ноги коснутся пола, потягивайтесь! Потягивайтесь в постели так сильно, как только можете. Это действительно просто. Мощный эффект этого нехитрого действия основан на теории "уверенной позы". Потягиваясь и "распространяясь" во все стороны, вы расширяетесь в пространстве, а чем больше пространства занимает человек, тем увереннее он себя чувствует и выглядит. Поза уверенного человека убеждает ваш мозг думать, что вы и в самом деле уверены в себе.





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Благодаря "уверенной позе", вы можете заставить свой ум и тело считать, что вы обладаете гораздо большей уверенностью в себе. По словам Эми Кадди, когда человек притворяется сильным, то он начинает действительно чувствовать в себе силу. А сон в позе эмбриона оказывает противоположное действие.