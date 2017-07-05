Темные круги под глазами: как с ними бороться и когда пора к врачу?

Если под глазами появились темные круги, то не спешите замазывать их корректором. Если причина синяков кроется глубже, то вы скорее просто на короткое время избавитесь от симптомов, а проблема никуда не денется, и, возможно даже усугубится. Мы разбираемся, когда с синяками можно справиться дома, а когда надо обратиться за помощью к врачу.
Чаще всего мы воспринимаем синяки как досадный косметический дефект и действуем соответственно. Однако иногда синяки свидетельствуют о скрытых недугах или разладах в организме. Чтобы понять, чем вызваны ваши глубоко залегшие тени под глазами —недосыпом или сезонной аллергией, необходимо учесть тот факт, что синяки обычно располагаются под обоими глазами и не вызваны травмой, покраснением или инфекцией только вокруг одного глаза.
Причины
Самой частой причиной темных кругов под глазами оказывается хроническая усталость и стресс —человек пьет мало воды, мало или плохо спит и у него замедляется обмен веществ. Иногда за синяки часто принимают тень от припухших век или впадины под глазами, которые являются нормальным явлением при старении.
Самые частые причины темных кругов под глазами:
- Аллергия
- Атопический дерматит (экзема)
- Контактный дерматит
- Хроническая усталость, стресс, переутомление
- Сенная лихорадка (аллергический ринит)
- Генетика (часто расположенность к синякам передается по наследству)
- Нарушение пигментации (чаще всего встречаются у азиатов и темнокожих людей)
- Чрезмерное трение глаз (например, при работе с компьютером)
- Солнечное воздействие (тело вырабатывает больше меланина — пигмента, который дает цвет коже)
- Истончение кожи, потеря подкожного жира и коллагена (нормальное явление при старении, которое делает кровеносные сосуды под глазами более заметными).
Когда идти к врачу
Если кожа изменила цвет или припухла только под одним глазом и со временем не проходит, безотлагательнообратитесь к врачу. Если же вы не хотите постоянно маскировать синяки консилерами или аптечными средствами, то посетите дерматолога.
Как мы говорили выше, причины синяков могут быть очень разные и в зависимости от этих причин доктор может выписать вам кремы или назначить комбинированное лечение для удаления или уменьшения изменения цвета кожи. В некоторых случаях можно прибегнуть к лазерной терапии или химическому пилингу. Впадины под глазами можно уменьшить инъекциями филлеров, а набрякшие веки — пластической коррекцией.
Обычно круги под глазами не являются серьезной медицинской проблемой и с ними можно справиться с помощью домашних средств.
Домашние средства
Слабо и средневыраженные синяки под глазами часто легко поддаются лечению простыми и недорогими средствами:
- Холод
Иногда синяками выглядят расширенные кровеносные сосуды под глазами. Попробуйте наложить на глаза холодный компресс, охлажденные чайные ложки или пакет замороженных овощей, замотанный в ткань. Это сузит сосуды и осветлит область под глазами.
- Дополнительные подушки
Увеличьте подъем для головы во время сна, чтобы избежать отеков в нижних веках, которые создают вид темных кругов под глазами.
- Больше спите
Сам по себе недостаточный сон не вызывает синяки под глазами, но делает вашу кожу тоньше и бледнее, а это в свою очередь делает уже имеющиеся синяки гораздо более заметными.