ФОТО: рижский пикник под открытым небом собрал 1300 элегантных участников

В четверг, 6 июля, уже в третий раз в Риге прошел "белый" пикник L'elegante Pop-Up Picnic. Пристань Рижского пассажирского порта собрала 1300 элегантных любителей пикников, в соответствии с дресс-кодом полностью облаченных в белое, пишет Tasty.lv.

Первый публичный пикник L'elegante Pop-Up Picnic прошел в 2015 году возле Рижского Дома Конгрессов, собрав 500 участников, а в 2016 году любители изысканных пикников в количестве уже 800 человек собрались возле Латвийского национального художественного музея.

Концепция поп-ап пикника каждый год остается неизменной — место, запланированное для проведения мероприятия до последнего момента сохраняется в тайне. И только за пару часов до ужина участники сбора узнают, куда должны будут отправиться, взяв с собой закуски, вино, и все, что еще может пригодиться для красивого "стола", чтобы совместно с остальными создать незабываемый праздник.

Несмотря на изменчивую латвийскую погоду, любителям пикников в этот раз сопутствовала удача. Ужин на свежем воздухе получился прекрасным. Предлагаем вам убедиться в этом, посмотрев наш фотооттчет.