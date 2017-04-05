Учитывая современные проблемы ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний, правильное питание и здоровый образ жизни становятся актуальными как никогда. К счастью, это вполне в ваших силах. Зная свои сильные и слабые стороны с точки зрения астрологии, вы сможете подобрать себе здоровую стратегию питания, чтобы не дать недугам ни единого шанса.

