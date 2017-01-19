Проверить свою совместимость с другим Знаком Зодиака — это почти необходимость, поскольку отношения, которые заранее обречены на провал, лучше не затягивать или даже не начинать. Существуют особые случаи, когда энергетика двух людей обходит все запреты и предсказания, но в таком случае вы должны каждой клеточкой своего тела чувствовать, что понравившийся вам человек — это ваша судьба. Описать это невозможно, это надо почувствовать самому.