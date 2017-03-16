В процессе общения мы узнаем потенциального партнера лучше и либо смиряемся с его недостатками, либо расстаемся. Но есть вещи, которые уже при первой встрече нас отталкивают и становятся причиной, почему мы вообще больше не хотим встречаться с этим человеком. Вот их краткий перечень, пишет MyJane.ru.
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