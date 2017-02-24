Интересно: что плохого в украшении рабочего места

Когда шесть лет назад Джон Кроули, журналист из английского города Эпворт, только начинал работать в колл-центре, он мог ставить на свой стол все, что угодно. К моменту увольнения ему не разрешалось даже пользоваться собственной кружкой.

В течение этих нескольких лет руководство компании постепенно сокращало список личных вещей, которые сотрудники могли приносить на работу.

Были запрещены семейные фото, растения и любые изображения, на столе не разрешалось держать даже бумагу.

Кроули должен был уделять все свое внимание компьютеру и звонкам.

Неудивительно, что по мере ужесточения этих правил Кроули все меньше устраивали условия труда.

"Первые пару лет я был намного более энергичным и деятельным, чем в последние два года, — говорит Кроули. — Я был доволен работой, пока руководство не довело свои требования до абсурда".

Возможно, колл-центр — это не самое приятное место работы, однако опыт Кроули необычным не назовешь.

Такого мнения придерживается Крейг Найт, психолог и директор-учредитель компании Haddington Knight из британского Эксетера, использующей научные методы для повышения эффективности бизнеса.

Кому-то запрет иметь на рабочем столе фотографии своих детей может показаться мелочью, однако, по словам Найта, подобные правила оказывают значительное влияние на эффективность работы компании.



