Интересно: что плохого в украшении рабочего места

Обозреватель BBC Capital рассказывает, почему многие работодатели запрещают сотрудникам держать на столе личные вещи и почему это может отрицательно сказаться на производительности труда, пишет Русская служба Би-Би-Си.
Когда шесть лет назад Джон Кроули, журналист из английского города Эпворт, только начинал работать в колл-центре, он мог ставить на свой стол все, что угодно. К моменту увольнения ему не разрешалось даже пользоваться собственной кружкой.
В течение этих нескольких лет руководство компании постепенно сокращало список личных вещей, которые сотрудники могли приносить на работу.
Были запрещены семейные фото, растения и любые изображения, на столе не разрешалось держать даже бумагу.
Кроули должен был уделять все свое внимание компьютеру и звонкам.
Неудивительно, что по мере ужесточения этих правил Кроули все меньше устраивали условия труда.
"Первые пару лет я был намного более энергичным и деятельным, чем в последние два года, — говорит Кроули. — Я был доволен работой, пока руководство не довело свои требования до абсурда".
Возможно, колл-центр — это не самое приятное место работы, однако опыт Кроули необычным не назовешь.
Такого мнения придерживается Крейг Найт, психолог и директор-учредитель компании Haddington Knight из британского Эксетера, использующей научные методы для повышения эффективности бизнеса.
Кому-то запрет иметь на рабочем столе фотографии своих детей может показаться мелочью, однако, по словам Найта, подобные правила оказывают значительное влияние на эффективность работы компании.
Он провел широкое исследование на тему персонализации рабочего места и выяснил, что производительность труда тех, у кого на рабочем месте есть хотя бы одно изображение или растение, на 15% выше, чем у тех, кому это запрещено.
А сотрудники, которые могут украшать свое рабочее место, как им вздумается, работают на 25% эффективнее, чем те, кто вынужден функционировать в более строгой обстановке.
Украшая окружающее пространство, мы становимся счастливее.
Тем не менее многие компании, независимо от сферы деятельности, ограничивают круг личных вещей, которые сотрудникам разрешается держать у себя на столе, а в ряде организаций и вовсе запрещено приносить на работу что-то свое. В первую очередь это касается открытых офисных пространств.
Но зачем настаивать на этом, если подобная политика вредит эффективности и вызывает недовольство сотрудников?
Эта идея отчасти является следствием популярных теорий управления, согласно которым отсутствие на столе лишних вещей помогает сосредоточиться и повышает производительность труда.
Однако исследования свидетельствуют об обратном.