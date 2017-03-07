Как обычно, причины лежат в детстве, а вернее, в стиле воспитания девочек. Речь также идет и о гендерных различиях в воспитании. Что же должно произойти с девочкой, чтобы в будущем она стала несчастливой в браке и отношениях с мужчиной? Как ни банально это прозвучит, должна произойти деформация, или травматизация женского начала в девочке.





Что для этого нужно, и где это может произойти?





Во-первых, в семье. Необходимо наличие мамы, с деформированной, травмированной моделью поведения, которую девочка усваивает в результате естественного отождествления и подражания маме. Наличие психических травм из-за пережитого физического, психического насилия, унижений и оскорблений.





Во-вторых, в социуме. При попадание девочки в систему детских и образовательных учреждений: сад-школа-институт. Чем в более раннем возрасте попадает туда девочка, тем более серьезную деформацию она может получить, так как воспитание и образование в нашем обществе построено по мужскому принципу. Основным его принципом является достижение результата, конкуренция. А девочка, если хочет чтобы ее любили и уважали, вынуждена этому мужскому принципу соответствовать. То есть девочка вынуждена активно развивать в себе мужские качества характера. После чего, у такой женщины в будущем будет затруднено построение гармоничных отношений с мужчиной, создание семьи, рождение детей, так как ориентиры у женщины меняются. Происходит деформация. Главными становятся бизнес, карьера, "самореализация" (по мужскому типу). В качестве партнеров такими женщинами (по закону комплиментарности) ищутся (притягиваются) слабые, зависимые, не развитые как мужчины индивиды, у которых преобладают женские качества.





Какие качества характера и свойства, можно отнести к мужским?





Это способность отдавать, дарить, забота, контроль, обладание, защита, финансовое обеспечение, конкуренция, служение, ярость, векторность, целеустремленность, стремление к победе и достижениям, смелость, активность, способность преодолевать, преобразование внешнего мира, дух.





Какие качества и свойства являются женскими?





Это принятие, впустить в пространство, расслабление, доверие, терпение, умение выждать, наслаждение, способность притягивать, магнетизм, физический покой, способность накапливать, доступ к таинствам мира, внутреннее знание, интуиция, душа.





Можно самостоятельно провести диагностику с целью выявления у себя деформаций женских качеств (подмены их на мужские). Такие качества как отдавание и служение являются универсальными, и проявляются в полной мере, когда женщина и мужчина вступают в роли матери и отца.



