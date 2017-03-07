Как много общается на консультацию молодых, красивых, образованных, работающих женщин, которые по непонятным (на первый взгляд) причинам не могут создать семью, или создавших, но испытывающих там серьезные трудности и дискомфорт, что рано или поздно приводит к разводу и одиночеству. А ведь можно можно избежать неприятностей, самостоятельно проведя диагностику с целью выявления у себя деформации женских качеств, пишет "Клубер".
Как обычно, причины лежат в детстве, а вернее, в стиле воспитания девочек. Речь также идет и о гендерных различиях в воспитании. Что же должно произойти с девочкой, чтобы в будущем она стала несчастливой в браке и отношениях с мужчиной? Как ни банально это прозвучит, должна произойти деформация, или травматизация женского начала в девочке.
Что для этого нужно, и где это может произойти?
Во-первых, в семье. Необходимо наличие мамы, с деформированной, травмированной моделью поведения, которую девочка усваивает в результате естественного отождествления и подражания маме. Наличие психических травм из-за пережитого физического, психического насилия, унижений и оскорблений.
Во-вторых, в социуме. При попадание девочки в систему детских и образовательных учреждений: сад-школа-институт. Чем в более раннем возрасте попадает туда девочка, тем более серьезную деформацию она может получить, так как воспитание и образование в нашем обществе построено по мужскому принципу. Основным его принципом является достижение результата, конкуренция. А девочка, если хочет чтобы ее любили и уважали, вынуждена этому мужскому принципу соответствовать. То есть девочка вынуждена активно развивать в себе мужские качества характера. После чего, у такой женщины в будущем будет затруднено построение гармоничных отношений с мужчиной, создание семьи, рождение детей, так как ориентиры у женщины меняются. Происходит деформация. Главными становятся бизнес, карьера, "самореализация" (по мужскому типу). В качестве партнеров такими женщинами (по закону комплиментарности) ищутся (притягиваются) слабые, зависимые, не развитые как мужчины индивиды, у которых преобладают женские качества.
Какие качества характера и свойства, можно отнести к мужским?
Это способность отдавать, дарить, забота, контроль, обладание, защита, финансовое обеспечение, конкуренция, служение, ярость, векторность, целеустремленность, стремление к победе и достижениям, смелость, активность, способность преодолевать, преобразование внешнего мира, дух.
Какие качества и свойства являются женскими?
Это принятие, впустить в пространство, расслабление, доверие, терпение, умение выждать, наслаждение, способность притягивать, магнетизм, физический покой, способность накапливать, доступ к таинствам мира, внутреннее знание, интуиция, душа.
Можно самостоятельно провести диагностику с целью выявления у себя деформаций женских качеств (подмены их на мужские). Такие качества как отдавание и служение являются универсальными, и проявляются в полной мере, когда женщина и мужчина вступают в роли матери и отца.
Женственность может быть трех типов: домашняя, дикая и травмированная.
1. Домашняя: нежность, мягкость, любовь, принятие, отдавание, деликатность, доброта, скромность, служение близким, терпение, умение уступать, гибкость, вежливость. Это те самые качества, которые являются наиболее ценными для мужчин и являются необходимыми для счастливой семейной жизни.
2. Дикая: подлинность, любовь к себе, умение сказать нет, искренность, открытость, защита себя (личные границы), знание своих потребностей, праведный гнев, интуиция, умение говорить о своих желаниях и стандартах, уважение к себе, внутренняя сила, доверие Богу. Это важные качества для самой женщины, которые позволяют ей комфортно существовать в этом мире, заявлять о своих правах.
3. Травмированная (если вы найдете у себя более 3-х ниже перечисленных качеств, то работа с психологом для вас является обязательной): тревожность, истеричность, желание все контролировать, апатия, недоверие миру и Богу, сомнения, ущербность, доступность в сексе, "я все сделаю, только любите", беззащитность, неумение принимать, "чувствую себя обязанной", "отдаю больше, чем получаю", "не знаю, чего хочу", "все сама", страх будущего. Эти качества не полезны ни для кого (разве что для недомужчин, желающих такую женщину эскплуатировать), и очень вредны для женщины, приносят массу страданий в семье и личной жизни. Формируются в результате психического или физического насилия над девочкой (женщиной), или перенимаются девочкой от своей травмированной матери.