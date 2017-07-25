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Мужчины это не любят: пять мифов, в которые пора прекратить верить большинству женщин

DELFI Woman
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Когда женщина чересчур их опекает
Мужчины это не любят: пять мифов, в которые пора прекратить верить большинству женщин
Foto: Shutterstock

Сразу оговоримся, что все мужчины разные — у каждого свой характер, интересы и взгляды. Однако есть несколько широко распространенных заблуждений, в которые мы упорно продолжаем верить. Чтобы выяснить, что из этого правда, а что — нет, команда Delfi Viņa расспросила мужчин и составила список того, что им действительно не нравится.

Когда женщину невозможно завоевать

Часто мы больше всего хотим именно то, чего не можем получить, но все зависит от того, насколько реально или нереально получить желаемое. А если это совершенно невозможно, то пропадает мотивация прикладывать усилия и добиваться цели. Поэтому должен быть хоть один "лучик надежды", чтобы не сдаваться и воплотить мечту.

Все это относится и к романтическим отношениям. Парням не нравится бесплодные ухаживания за капризными дамами. Конечно, такая задача пробуждает азарт, но если дама ставит слишком сложные условия игры или чересчур капризна, то мужчина сдается и уходит. И несчастны оба: мужчина не смог завоевать даму, а женщина огорчается, что он так быстро прекратил попытки ее добиться, хоть она и желала его внимания.

Разумеется, не стоит бросаться в крайности — кидание на шею мужчине или излишняя покорность не улучшат о вас представление. Найдите золотую середину, в которой здоровый флирт ведет к полноценным отношениям.

Один из опрошенных, Янис, делится своим опытом: "Несколько лет мне нравилась одна женщина из моего круга друзей. Мы не виделись каждый день, но на встречах и мероприятиях я держался к ней поближе. Что меня в ней привлекло? Чувство юмора, внешность, конечно. И ее сдержанность. Мне было интересно себя проявить, но все усложнял тот факт, что бы были друзьями. В этом случае ситуация усугубляло то, что знаки внимания можно принять за дружбу. Прошел год, два, три, и только потом я понял, что я дурак, потому что потратил столько времени на то, чтобы ей понравиться, но все без толку. Такие вещи нужно осознавать вовремя, чтобы не тратить время попусту".
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Когда женщина чересчур их опекает

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DELFI Woman

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