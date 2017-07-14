Пять фраз, которыми пользуются социопаты, чтобы сломать вашу волю

Социопата иногда сложно отличить от агрессивно настроенного человека или просто грубияна. Однако социопатия — серьезное расстройство, которое может быть как явным, так и развиваться постепенно и не всегда заметно для окружающих. Вместе с Power of Positivity мы рассказываем, как распознать социопата по тому, что он говорит.
Социопаты — люди, страдающие диссоциальным расстройством личности, которое выражается в агрессивном, грубом отношении к окружающим, игнорировании социальных правил и низкой способности к сопереживанию. Если вы состоите в отношениях с социопатом, то, возможно, что вы уже ощущали себя на грани по непонятным вам причинам. Может, вы чувствовали себя неправыми, очень одинокими или до смерти боялись нечаянно разозлить своего партнера.
Вне зависимости от того, насколько глубоко социопат прячет свои эмоции, отношения с ним — тонкий лед, по которому очень опасно ходить. Социопаты не умеют поддерживать полноценные отношения, их конек — страх, манипуляция и деморализация. Они парализуют партнера, заставляя сомневаться в собственном достоинстве и уверенности.
Мы собрали несколько показательных примеров фраз, которыми социопаты могут заставить партнера сомневаться в собственном достоинстве.
Я никогда никого не убивал, но бывали моменты, когда мне очень этого хотелось. У меня может быть психическое расстройство, но я не сумасшедший.
"Ты — та/тот самый" или "Мы созданы быть вместе"
В начале отношений социопаты могут начать бомбить вас уверениями в том, как они вас любят. Они могут без умолку говорить о своей привязанности к вам и это ненормально. В лучшем случае они окажутся неуравновешенными сталкерами, в худшем — одержимыми фанатиками контроля.
По словам доктора Стивена Стосни, люди, которые в отношениях торопят события (быстрее, чем вас устраивает), не уважают границы других людей, а пересечение любых личных границ — физических, моральных или словесных — насилие.
"Ты неправильно меня понимаешь"
Такие фразы выдают самый настоящий газлайтинг — тактика, с помощью которой человека заставляют сомневаться в своем здравомыслии и окружающей реальности. Как объясняет доктор Стефани Саркис, социопаты часто применяют газлайтинг, чтобы получить власть над партнером. Они прекрасно знают, что замешательство делает людей слабыми.
"Терпеть не могу драмы" или "Ты постоянно истеришь"
Если на вас систематически вешают ярлык "истерички", то рано или поздно вы начнете сомневаться в себе. Используя фразы вроде "Ты так любишь устраивать скандалы", социопаты внедряют в вас чувство неуверенности.
Но секрет в том, что социопаты сами обожают скандалы — без них они неспособны добиться своих целей. Запомните: драмы, скандалы, истерики — первейшее оружие социопатов, их топливо, даже пища. Перестаньте их кормить.
"Я нужен/нужна тебе"
Социопаты страстно желают власти и контроля. Наивысшее наслаждение им приносит осознание того, что они сумели сломать волю жертвы. Разумеется, они никогда в этом не признаются, но будут создавать наплыв эмоций, в которых здравый смысл просто утонет.
Помните, что слова — главный инструмент социопата, чтобы манипулировать жертвой. Не сдавайтесь и знайте, что такие люди вам не нужны. Крайне важно разделять эмоции и логическое мышление.
"Ты неграмотна/тупа/необразована"
Не будет лишним еще раз подчеркнуть, что у социопатов нет внутренних запретов на причинение боли другим людям. Они способны на насилие — эмоциональное, физическое, психологическое. А теперь сопоставьте способность использовать насилие с необоснованным чувством превосходства, жаждой власти и жестокими способами получить желаемое. В итоге социопат будет играть на ваших эмоциях, и эта ситуация может получить крайне нежелательную развязку.
Будьте морально подготовленными и тогда вы сможете защитить себя от разрушительных отношений с людьми, которые не желают вам ничего хорошего.