Пять фраз, которыми пользуются социопаты, чтобы сломать вашу волю

Социопата иногда сложно отличить от агрессивно настроенного человека или просто грубияна. Однако социопатия — серьезное расстройство, которое может быть как явным, так и развиваться постепенно и не всегда заметно для окружающих. Вместе с Power of Positivity мы рассказываем, как распознать социопата по тому, что он говорит.

Социопаты — люди, страдающие диссоциальным расстройством личности, которое выражается в агрессивном, грубом отношении к окружающим, игнорировании социальных правил и низкой способности к сопереживанию. Если вы состоите в отношениях с социопатом, то, возможно, что вы уже ощущали себя на грани по непонятным вам причинам. Может, вы чувствовали себя неправыми, очень одинокими или до смерти боялись нечаянно разозлить своего партнера.





Вне зависимости от того, насколько глубоко социопат прячет свои эмоции, отношения с ним — тонкий лед, по которому очень опасно ходить. Социопаты не умеют поддерживать полноценные отношения, их конек — страх, манипуляция и деморализация. Они парализуют партнера, заставляя сомневаться в собственном достоинстве и уверенности.





Мы собрали несколько показательных примеров фраз, которыми социопаты могут заставить партнера сомневаться в собственном достоинстве.

Я никогда никого не убивал, но бывали моменты, когда мне очень этого хотелось. У меня может быть психическое расстройство, но я не сумасшедший. М. И. Томас.