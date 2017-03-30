Влюбленность — прекрасное чувство. В этом состоянии тебя переполняют эмоции, а тело вздрагивает при каждом сигнале телефона. Вы уже некоторое время переписываетесь, но как узнать, что он чувствует то же самое, что и ты?





Это можно заметить по тому, как он отвечает на твои сообщения:





1. "Прости, я вчера заснул и не ответил тебе. Что ты сейчас делаешь?"





Ты ему нравишься, потому что он извиняется за то, что не ответил тебе. Он не хочет, чтобы ты думала, будто он игнорировал твое сообщение или специально не ответил.





2. "И тебе доброе утро! Надеюсь, увидимся после работы?"





Если ты написала ему утром, и он так отвечает, значит, он действительно хочет с тобой больше пообщаться. И если он говорит об этом утром, значит будет думать о тебе и ждать встречи целый день! Забудь о тех, кто отвечает просто "И тебе доброе утро" и не знает, как продолжить разговор.





3. "Я сейчас на работе и немного занят, но позвоню, как только освобожусь, ок?"





Он не просто не отвечает на твое сообщение, потому что занят. Но хочет, чтобы ты знала, что он не оставляет это просто так. И знает, что одних сообщений не достаточно, потому собирается позвонить. Главное, чтобы таки позвонил:)





4. "Я тоже проголодался. Может вечером найдем какое-нибудь интересное место для ужина?"





Ты написала ему в свой обеденный перерыв, и он снова ответил не просто, а с предложением совместного времяпрепровождения. Он хочет больше времени проводить с тобой.





5. "Если ты не можешь уснуть, просто позвони мне и мы будем говорить, пока ты не заснешь!"





Он готов пожертвовать своим временем и может даже ночным сном, чтобы поговорить с тобой.