Звучит банально, но если задуматься, сколько мелочей каждый день заставляют нас переживать? Стоит спросить себя, равноценно ли "весу" той или иной проблемы количество потраченных на нее переживаний? Действительно ли проблема является нерешаемой? Будете ли вы беспокоиться о ней через неделю?

Не менее полезным будет изучить хотя бы одну технику быстрого расслабления, которая поможет вашим нервам в нужный момент "взять паузу". "К примеру, хорошее дыхательное упражнение предлагает команда журнала Zdorovie. Техника Сама Вритти или "Равное Дыхание" помогает очистить голову от лишних мыслей и возвращает душевное равновесие.



Как выполнять? Устройтесь поудобнее, выпрямите спину. Сделайте глубокий вдох, считая до четырех, а затем с такой же скоростью выдыхайте. И вдох, и выдох должны производиться через нос. Говорят, что те, кто регулярно используют эту технику дыхания, со временем могут увеличивать счет вдоха и выдоха до шести или даже восьми.



Эффект . Улучшенная концентрация внимания, уменьшение стресса.





Где и когда лучше выполнять? Для выполнения этого упражнения место и время не имеют принципиального значения, но большинство его адептов все же предпочитают применять технику перед сном. Сама Вритти работает ничуть не хуже счета овец, прекрасно помогая избавиться от беспокойных мыслей и способствуя более быстрому расслаблению.