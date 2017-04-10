К примеру, положение тела меняет настроение. В США провели эксперимент: студенты смотрели комедию. Одной группе не давали никаких указаний, а испытуемых из другой попросили скрестить руки и ноги. После просмотра участники оценивали увиденный фильм. Как вы думаете, кому он понравился меньше? Испытуемым из второй группы. Дело в том, что закрытые позы способствуют критическому мышлению.





С тем же успехом вы можете вызвать у себя прилив сил. Например, существует "поза силы", которую в ходе исследований обнаружила Эми Кадди, профессор Гарвардской школы бизнеса. Встаньте прямо, поднимите руки вверх (как обычно делают спортсмены, завоевавшие медаль) и постойте так несколько минут. Почти сразу у вас повысятся гормоны, отвечающие за уверенность в себе, и снизится уровень тревожности. Если же вы хотите избавиться от небольшого недомогания, то улыбнитесь, и вы испытаете облегчение — это тоже научно доказанный факт.