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Семь вопросов, которые помогут растопить лед на первом свидании

DELFI Woman
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Семь вопросов, которые помогут растопить лед на первом свидании
Foto: Shutterstock

Наверняка каждому из вас хоть раз в жизни приходилось попадать в неловкую ситуацию на первом свидании, когда с трудом находились нужные слова и темы для разговора. Чтобы вам не пришлось больше страдать от неудобных пауз, Delfi Viņa и Business Insider предлагают свои варианты решения этой проблемы.

Расскажи свою историю?

Этот открытый вопрос дает человеку простор для самовыражения — он сможет в свободной форме рассказать о себе то, что считает наиболее важным, ну а вы сможете оценить его приоритеты.

Какое событие на этой неделе стало для тебя самым приятным?

Ответ на этот вопрос также даст понять, что является важным для вашего спутника. Он поможет вам заглянуть в его быт, а также позволит узнать, что доставляет ему радость.

Какие события в жизни повлияли на тебя больше всего?

А этот вопрос позволит вашему разговору стать глубже, раскрыв, возможно, даже интимные подробности из жизни собеседника. Правда, не стоит спрашивать его о подобных вещах в начале свидания — дождитесь особенного момента и наслаждайтесь им.

Какая книга впечатлила тебя больше всего?

Во-первых, ответ на этот вопрос с самого начала позволит вам узнать, любит ли вообще ваш собеседник читать книги. А во-вторых, это покажет, ход мыслей каких авторов ему наиболее близок.

Почему ты решил(-а) учиться и (или) работать в данной сфере?

Ответ на этот вопрос позволит понять, действительно ли вашего собеседника привлекает то, чем он ежедневно занимается.

О чем ты мечтаешь больше всего?

Зачастую в жизни нам приходится заниматься далеко не тем, чем хотелось бы. Такой вопрос поможет вам узнать о мечтах и целях собеседника, а также расскажет о том, насколько амбициозным он или она является.

А теперь подумайте о своем собственном вопросе потенциальному собеседнику. Если бы у вас была возможность задать ему или ей лишь один вопрос — что бы вы спросили?

Ну а главное, разумеется, помнить, что залог приятной беседы — взаимное уважение и наличие чувства юмора (в идеальном случае — у обоих собеседников).

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DELFI Woman

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