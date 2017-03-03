В исследовании приняли участие 59 человек в возрасте 22 лет. Добровольцы играли в игры на доверие с партнерами из "своей" и "чужой" групп. Зрачки партнеров расширялись, сужались или не менялись. Исследователи обнаружили, что партнерам с расширяющимися зрачками и партнерам из "своей" группы участники доверяли больше, чем партнерам из "чужой" группы и тем, чьи зрачки сужались или не менялись.





По словам ученых, существует несколько факторов, заставляющих человека интуитивно доверять другим. Например, это принадлежность к группе и размер зрачка. Кроме того, определенную роль играют пол и уровень окситоцина.





Так, специалисты заметили, что мужчины, получившие окситоцин, особенно сильно не доверяли партнерам с суженными зрачками и доверяли партнерам с расширенными зрачками. У женщин похожего эффекта не наблюдалось. Еще окситоцин препятствовал синхронному расширению зрачков у партнеров, но способствовал синхронному сужению.