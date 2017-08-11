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Ученые назвали девять качеств, ответственных за нашу привлекательность

Ученые назвали девять качеств, ответственных за нашу привлекательность
Foto: Shutterstock

Бытует мнение, что привлекательность — необъяснимое внутреннее чувство, однако это не совсем так. Power of Positivity рассказывает о научно подтвержденных качествах, которые привлекают нас в других людях.

Исследователи назвали девять причин, по которым одних людей мы считаем привлекательнее других. Если вам когда-либо было сложно объяснить на словах, почему вы испытываете симпатию к тому или иному человеку, наш список научно подтвержденных доводов будет вам интересен.

Симметричное лицо

Ученые назвали девять качеств, ответственных за нашу привлекательность
Foto: Shutterstock

Многочисленные исследования подтверждают тот факт, что степень привлекательности человека зависит от симметричности его лица. Это значит, что чем симметричнее левая и правая стороны лица человека, тем привлекательнее он выглядит для окружающих. В следующий раз, когда вы попытаетесь понять, чем же вам так нравится лицо человека, вспомните про симметрию.

Длина ног

Забавный факт, но восприятие длины ног отличается в зависимости от пола человека. Женщины с более длинными ногами считаются более привлекательными, а самыми симпатичными выглядят мужчины, у которых ноги равны длине туловища. Более короткие ноги делают внешность мужчины основательной и маскулинной, и это привлекает женщин.

Форма лица

Ученые назвали девять качеств, ответственных за нашу привлекательность
Foto: Shutterstock

Гормоны эстроген и тестостерон ответственны в том числе и за костную структуру наших лиц, и, соответственно, за их форму. По лицу человека можно определить уровень гормонов, половую зрелость и его способность к размножению. Женщины, имеющие маленький подбородок и небольшие брови в сочетании с большими глазами, воспринимаются мужчинами, как более способные к деторождению. У мужчин же признаком высокой способности к размножению служит четко очерченный подбородок и челюсть, а также выразительные брови.

Схожая генетика

Пары, в которых партнеры похожи друг на друга, встречаются гораздо чаще, чем можно предположить. Ученые утверждают, что на подсознательном уровне нас тянет людям, чьи черты лица схожи с нашими собственными. Это значит, что у вас с партнером могут быть похожие генетические показатели — от тона кожи и цвета волос до одинакового роста. Схожая генетика "выгодна", когда вы задумываетесь о продолжении рода. Однако, отметим, что речь здесь не идет об инцесте.

Сексуальный голос

Ученые назвали девять качеств, ответственных за нашу привлекательность
Foto: Shutterstock

Звучание голоса зависит от гормонального фона человека и очень влияет на восприятие окружающими его привлекательности. У мужчин сексуальным считается низкий тембр, что свидетельствует о высоком уровне тестостерона. У женщин высокий голос ассоциируется с женственностью. Помимо тембра голоса, важную роль также играют и его другие качества: голос с придыханием считается более сексуальным для обоих полов, а монотонный голос может расцениваться как преимущество только у мужчин.

Шрамы на лице

А вот это интересно. Шрамы на лице считаются более привлекательными у мужчин, которых выбирают для краткосрочных отношений, но определенно не считаются привлекательными у женщин. А вот для долгосрочных отношений женщины предпочитают мужчин без шрамов: они выглядят менее агрессивными и более заботливыми.

Интересная личность

Ученые утверждают, что чем интереснее для нас человек, тем он кажется нам привлекательнее. Наш мозг нуждается в постоянной стимуляции и неинтересные вещи — книги, фильмы или даже люди — нам быстро надоедают. Если партнер не способен удержать наше внимание, мы не считаем его привлекательным. А если человек вас удивляет и вам хочется проводить с ним время, то в таком случае привлекательность может зашкаливать.

Самоотверженное поведение

Ученые назвали девять качеств, ответственных за нашу привлекательность
Foto: Shutterstock

Физическая привлекательность зависит не только от внешности человека. Ученые доказали, что отзывчивые люди нравятся окружающим. Альтруизм свидетельствует о готовности потенциального партнера заботиться о вас и быть хорошим родителем — об этом большинство людей думает на подсознательном уровне во время установления новых контактов.

Индекс массы тела

Индекс массы тела (ИМТ) — это соотношение между вашим ростом и весом. В интернете вы можете выяснить ваш индекс с помощью калькуляторов ИМТ, и чем ближе он будет к значению 20,85, тем вы будете более привлекательны для окружающих. Конечно, невозможно с первого взгляда установить точный ИМТ человека, но наш мозг способен определить примерные пропорции веса и роста.

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