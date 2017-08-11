Ученые назвали девять качеств, ответственных за нашу привлекательность

Бытует мнение, что привлекательность — необъяснимое внутреннее чувство, однако это не совсем так. Power of Positivity рассказывает о научно подтвержденных качествах, которые привлекают нас в других людях.
Исследователи назвали девять причин, по которым одних людей мы считаем привлекательнее других. Если вам когда-либо было сложно объяснить на словах, почему вы испытываете симпатию к тому или иному человеку, наш список научно подтвержденных доводов будет вам интересен.
Симметричное лицо
Многочисленные исследования подтверждают тот факт, что степень привлекательности человека зависит от симметричности его лица. Это значит, что чем симметричнее левая и правая стороны лица человека, тем привлекательнее он выглядит для окружающих. В следующий раз, когда вы попытаетесь понять, чем же вам так нравится лицо человека, вспомните про симметрию.
Длина ног
Забавный факт, но восприятие длины ног отличается в зависимости от пола человека. Женщины с более длинными ногами считаются более привлекательными, а самыми симпатичными выглядят мужчины, у которых ноги равны длине туловища. Более короткие ноги делают внешность мужчины основательной и маскулинной, и это привлекает женщин.
Форма лица
Гормоны эстроген и тестостерон ответственны в том числе и за костную структуру наших лиц, и, соответственно, за их форму. По лицу человека можно определить уровень гормонов, половую зрелость и его способность к размножению. Женщины, имеющие маленький подбородок и небольшие брови в сочетании с большими глазами, воспринимаются мужчинами, как более способные к деторождению. У мужчин же признаком высокой способности к размножению служит четко очерченный подбородок и челюсть, а также выразительные брови.
Схожая генетика
Пары, в которых партнеры похожи друг на друга, встречаются гораздо чаще, чем можно предположить. Ученые утверждают, что на подсознательном уровне нас тянет людям, чьи черты лица схожи с нашими собственными. Это значит, что у вас с партнером могут быть похожие генетические показатели — от тона кожи и цвета волос до одинакового роста. Схожая генетика "выгодна", когда вы задумываетесь о продолжении рода. Однако, отметим, что речь здесь не идет об инцесте.
Сексуальный голос
Звучание голоса зависит от гормонального фона человека и очень влияет на восприятие окружающими его привлекательности. У мужчин сексуальным считается низкий тембр, что свидетельствует о высоком уровне тестостерона. У женщин высокий голос ассоциируется с женственностью. Помимо тембра голоса, важную роль также играют и его другие качества: голос с придыханием считается более сексуальным для обоих полов, а монотонный голос может расцениваться как преимущество только у мужчин.
Шрамы на лице
А вот это интересно. Шрамы на лице считаются более привлекательными у мужчин, которых выбирают для краткосрочных отношений, но определенно не считаются привлекательными у женщин. А вот для долгосрочных отношений женщины предпочитают мужчин без шрамов: они выглядят менее агрессивными и более заботливыми.
Интересная личность
Ученые утверждают, что чем интереснее для нас человек, тем он кажется нам привлекательнее. Наш мозг нуждается в постоянной стимуляции и неинтересные вещи — книги, фильмы или даже люди — нам быстро надоедают. Если партнер не способен удержать наше внимание, мы не считаем его привлекательным. А если человек вас удивляет и вам хочется проводить с ним время, то в таком случае привлекательность может зашкаливать.
Самоотверженное поведение
Физическая привлекательность зависит не только от внешности человека. Ученые доказали, что отзывчивые люди нравятся окружающим. Альтруизм свидетельствует о готовности потенциального партнера заботиться о вас и быть хорошим родителем — об этом большинство людей думает на подсознательном уровне во время установления новых контактов.
Индекс массы тела
Индекс массы тела (ИМТ) — это соотношение между вашим ростом и весом. В интернете вы можете выяснить ваш индекс с помощью калькуляторов ИМТ, и чем ближе он будет к значению 20,85, тем вы будете более привлекательны для окружающих. Конечно, невозможно с первого взгляда установить точный ИМТ человека, но наш мозг способен определить примерные пропорции веса и роста.