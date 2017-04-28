Данную гипотезу ученых подтверждают пластические хирурги. Они сообщили, что количество обращений к ним увеличилось на 20 процентов. При этом изменять свою внешность таким путем решаются люди, у которых нет явных проблем. Они хотят менять внешность, просто потому, что не нравятся себе на селфи. Часто причиной такого решения является недостаточное количество лайков.





Свою оценку ситуации дали и психологи. Они отмечают, что из-за недостаточно хорошей оценки фотографий в социальных сетях многие люди страдают депрессией. Причем часто она проявляется в тяжелой форме,из которой человеку сложно самостоятельно выбраться.





Комплексы по поводу своей внешности раннее не были так распространены. Но мода на селфи многое изменила в сознании современных людей.