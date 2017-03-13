Торговая марка одежды для детей Coccodrillo появилась на рынке Латвии более 11 лет назад. За это время бренд Coccodrillo стал в Латвии очень популярным благодаря качеству, дизайну и практичности коллекций.

Сейчас детскую одежду Coccodrillo в широком ассортименте можно приобрести в таких магазинах , как KidzOne, Baby City Toy City, Cipollino. Торговая марка хорошо известна и на мировом рынке. Компания занимается экспортом одежды в Германию, Португалию, Кипр, Саудовскую Аравию и даже Бразилию.

Наша одежда для современных, модных родителей, стремящихся дать своему ребенку самое лучшее. Коллекция предназначена для детей от рождения и до подросткового возраста. При создании новых коллекий основное внимание уделяется безопасности и удобству одежды, учитывая модные тенденции каждого сезона. Стоит отметить, что в производстве одежды Coccodrillo используются натуральные материалы, не вызывающие аллергию и раздражения.

Широкий ассортимент ярких коллекций включает в себя не только одежду для праздников и повседневного спроса, но и купальники, аксессуары и обувь. Все это буквально дает возможность одеть ребенка с головы до ног. Дизайнеры компании всегда с большой радостью готовы дарить ребятишкам и их родителям позитивные впечатления, удивляя их каждый раз новой моделью, так непохожей на уже созданную ими .

Мы убеждены, что Ваши ожидания будут исполнены.

Одежду фирмы Coccodrillo найдете в магазинах:





ул. Бривибас 372, т/ц ''Alfa"

ул. Лиелирбес 29, т/ц ''Spice"

ул. Иерикю 3, т/ц "Domina Shopping"

ул. Mūkusalas iela 71, т/ц ''Rīga Plaza"

Лиепая, ул. Лиела 13, т/ц ''Kurzeme"

Даугавпилс, ул. Ригас 9, т/ц ''Solo"

Стацияс лаукумс 2, т/ц "Origo"

Элгава, ул. Ригас 11a, т/ц "Valdeka"

Элгава, ул. Дриксас 4, т/ц "Pilsētas pasāža"

ул. M. Ренценю 1, т/ц "Atrium Azur"

Курземес проспект 3, Иманта