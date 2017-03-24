В разных средствах массовой информации все чаще упоминаются необходимые для организма человека хорошие бактерии, но не всегда понятно, что это такое и в каких жизненных ситуациях они нужны. Большей частью перед дилеммой выбора встают молодые мамочки, которые хотят обеспечить , лучший уход для своего малыша, поэтому доктор Дина Крузе, неонатолог, педиатр Юрмальской больницы, объясняет наиболее важные моменты, связанные с применением бифидобактерий и молочнокислых бактерий.

В желудочно-кишечном тракте как взрослого человека, так и маленького ребенка в нормальных условиях находится кишечная микрофлора, которая должна быть сбалансированной, чтобы она справлялась с условными раздражителями внешней среды, например, с ошибками в диете или при приеме медикаментов. Молочнокислые и бифидобактерии — это так называемые хорошие бактерии, которые способны урегулировать возможный дисбаланс в желудочно-кишечном тракте. Если мы говорим конкретно о детях, то для них характерно систематическое заболевание или одновременное вовлечение нескольких систем органов, поэтому банальный насморк или кашель также могут повлиять на функции желудочно-кишечного тракта. Разумеется, если требуется специфическое лечение, например, при приеме антибиотиков, баланс желудочно-кишечного тракта нарушается в большинстве случаев, и его восстановлению могут помочь как молочнокислые, так и бифидобактерии.

Несмотря на то, что в аптеках эти бактерии как пищевые добавки доступны в широком ассортименте и без рецепта, я все-таки призываю мамочек перед их покупкой проконсультироваться с педиатром или семейным врачом. Полностью здоровому, родившемуся в физиологических родах и питающемуся материнском молоком ребенку, который хорошо развивается и набирает вес, не нужно назначать что-то дополнительное, так как микрофлора желудочно-кишечного тракта ребенка образуется постепенно, а слишком много хороших бактерий в желудочно-кишечном тракте могут вызвать дисбаланс. Особенно важно поговорить с врачом, которому вы доверяете, если хотите купить пробиотики для малыша из-за возможных колик, исключая другие причины болей в животе.

До настоящего момента до конца не исследовано, что означают младенческие колики. Существует несколько версий в отношении их происхождения. Первая версия — недостаточное количество ферментов в желудочно-кишечном тракте ребенка, которые расщепляют находящейся в грудном молоке или молочных смесях сахар, поэтому в желудочно-кишечном тракте образуются газики, животик вздувается и возникают колики. Вторая версия — это аэрофагия, которая возникает в случае, когда младенец очень активен, стремительно ест, и вместе с молоком проглатывает большое количество воздуха, который также попадает в кишечный тракт и в результате вызывает вздутие живота и чувство дискомфорта. Третья версия, которую также нельзя игнорировать, — это психологическая связь между мамой и ребенком, особенно на раннем периоде адаптации, когда психологи говорят о т. н. "психологических коликах".

Тема колик является причиной множества различных мифов, из которых особенно хотелось бы выделить миф о питании матери. Определенно питание матери важно в период кормления грудью ребенка, но призываю не впадать в крайности, что часто приводит к противоположному эффекту. В моей практике были мамочки, которые из-за детских колик сами решили голодать, исключив из питания все важные питательные вещества, но без положительных результатов для себя и малыша. Поэтому мамочкам, которые выписываются из больницы или приходят ко мне на консультацию, я не даю никаких ограничений питания, но мы обговариваем основные принципы здорового питания. Я хочу, чтобы мамочки не беспокоились, что съеденный с утра бутерброд вечером будет в молоке для малыша. Все-таки механизм образования молока намного более специфичен. Поэтому мнение, что нельзя есть ничего красного, острого или перченного, яблоки или капусту, — это миф. Конечно, вредные вещества — алкоголь, медикаменты могут попасть в молоко, поэтому от них в период кормления грудью нужно отказаться, насколько это возможно. То же самое можно сказать об аллергиях — если у малыша обнаружена аллергия, например, на мед или орехи, то и мама не должна употреблять эти продукты.

Возвращаясь к необходимости использования молочнокислых и бифидобактерий, хотелось бы подчеркнуть случаи, когда определенно рекомендуется их применение — если мама во время кормления грудью должна принимать медикаменты, особенно антибиотики, или их необходимо давать малышу после болезни, а также преждевременно родившимся малышам, детям с недостаточным весом, малышам, появившимся на свет в результате кесарева сечения.

В данный момент одной из больших проблем в развитых странах, в том числе в Латвии, являются аллергии. В своей практике вижу все больше детей с различными аллергическими проявлениями, в том числе с высыпаниями на коже, расстройствами работы желудочно-кишечного тракта. И не всегда применяемыми в данный момент методами можно так просто урегулировать и состояние кожи, и нарушения опорожнения желудка. Это может быть случай, когда из-за нарушения поглощения в желудочно-кишечном тракте рекомендуется принимать хорошие бактерии в виде курса вместе с другими медикаментами. Бифидобактерии отличаются прекрасными свойствами, восстанавливающими баланс желудочно-кишечного тракта, которые могут быть до 2-3 раз эффективнее лактобактерий. Особенно необходимо подчеркнуть положительный эффект бифидобактерий для детей с аллергиями. Эти бактерии расщепляют углеводы, не вызывая образования газов, таким образом снижают вздутие живота.

Продолжительность приема бифидобактерий зависит от причины, по которой они назначены, но обычно после болезни их следует принимать в течение 5-7-10 дней, 2-3 дня после завершения антибактериальной терапии.

В заключение хочу сказать, что всегда важен открытый разговор с врачом своего ребенка. Доктор вам расскажет, как правильно ухаживать за ребенком и кормить его, чтобы избежать вышеупомянутой аэрофагии, пересмотрит меню, расспросит об эмоциональном состоянии в семье и порекомендует только такие пищевые добавки и медикаменты, которые действительно пойдут на пользу вашему малышу. Призываю не стесняться и всегда спрашивать, если что-то непонятно в отношении ухода за ребенком!

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