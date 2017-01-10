Новый год — отличное время для успешных начинаний. Вы всерьез решили заняться изучением иностранного языка? Или хотите, чтобы ваш ребенок смог свободно общаться на английском, латышском, испанском или немецком? Значит Вам нужна языковая школа для детей и взрослых с профессиональными преподавателями, удобным графиком занятий и дружеской атмосферой!

14 и 17 января международный языковой центр IH Rīga-Satva приглашает в гости на день открытых дверей всех желающих изучать иностранный язык. Мы приготовили интересную программу, приятные сюрпризы и специальные скидки!

14 января — День Английского Языка для детей

В форме игры мы расскажем, какие способности поможет развить английский, как совмещать занятия со школой и в чем преимущество коммуникативной методики обучения.

В 11:00 для детей 3-6 лет и их родителей пройдет увлекательный урок английского.

Преподаватели-носители языка проведут веселый квест по школе с массой загадок и творческих заданий на английском языке для детей 7-9 лет в 12:00 , а для подростков 10-12 лет - в 13:00.

15:00 - наши эксперты расскажут о подготовке к школьным экзаменам и IELTS. Об особенностях международного экзамена IELTS расскажет академический директор IH Rīga-Satva. Опытный специалист, принимающий участие в разработке школьных экзаменов, проконсультирует как быть готовым к тому, что ждёт на экзамене.

Ждем вас, регистрируйтесь на сайте!

17 января в 18:30 - Вечер Европейских языков

Прекрасная возможность на несколько часов погрузиться в жизнь школы и прочувствовать на себе, как это приятно и интересно проводить время, изучая язык в IH Rīga-Satva

Двери школы будут открыты для взрослых и подростков(14+), желающих изучать английский, латышский, испанский, итальянский, французский или немецкий языки.

В программе:

Знакомство со школой и преподавателями

Пробный урок

Afterparty в приятной дружеской обстановке

Подарки и сюрпризы всем гостям. В День открытых дверей действуют особые предложения на обучение в IH Riga-Satva

Ждем Вас! Предварительная регистрация на сайте обязательна!