О свободных радикалах и их разрушительном воздействии на все клетки организма говорится много. Именно кожа является тем органом, на котором наглядно заметны причиненные повреждения. Свободные радикалы как незаметные враги, которые тихо, но неотступно повреждают клетки, ухудшая их функции, вызывая хроническое воспаление, пока они не способны будут нормально действовать или, говоря простыми словами, не состарятся.

Неужели это действительно борьба Дон Кихота с ветряными мельницами? Этот вопрос побудил команду хорошо известного в Латвии фармацевтического бренда LYL love your life® заняться поиском ответа и прийти к инновационному решению — борьба против этого разрушительного процесса, заставляющего наш организм стареть, должна быть двусторонней: как снаружи, так и изнутри. В результате мощнейший известный в природе антиоксидант астаксантин теперь доступен не только для внутреннего употребления в форме капсул, но и в виде дермокосметического крема для кожи лица и зоны вокруг глаз.

Прокомментировать новый тандем мы пригласили специалистов, которые успешно помогают своим клиентам в борьбе за красивое старение и качественное долголетие.

Mg.sc.sal. в области питания Линда Шлезиня подтверждает факт, что астаксантин в этом смысле называют "суперантиоксидантом". Его эффективность проявляется в способности защищать от вредного действия свободных радикалов одновременно обе стороны клеточной мембраны, в отличие от остальных антиоксидантов. По способности защищать клетки от повреждения, он в 65 раз мощнее витамина С, в 14 раз — витамина Е и в 54 раза — бета-каротина. В Латвии этот "король антиоксидантов" доступен в виде пищевой добавки LYL ASTAXANthin — абсолютно натуральный и полученный из микроводорослей Haematococcus pluvialis. Комплекс антиоксидантов LYL ASTAXANthin содержит 4 мг природного астаксантина, что является оптимальной дозой для одного дня.

Между тем дерматолог Лаума Валейне признает, что кремы, в состав которых в высокой концентрации входят встречающиеся в природе активные антиоксиданты, являются неоценимой помощью для кожи. Они подойдут для повседневного ухода за кожей и для профилактики старения, а также будут оказывать восстанавливающее действие на поврежденную солнцем и увядающую кожу. Крем для лица LYL ASTAXANthin Age-Defying Antioxidant Crème и крем для зоны вокруг глаз LYL ASTAXANthin Intense Antioxidant Eye Crème дерматологически протестированы, и их эффективность доказана с помощью инновационных методов диагностики состояния кожи: лифтинг-эффект 97%, увлажнение на 82% глубже, на 64% уменьшаются мелкие морщинки.

Оба эти дермокосметических продукта являются высококонцентрированными anti-aging кремами, предназначенными как для повседневного, так и для интенсивного использования, для всех типов кожи, в любом возрасте, в особенности после достижения 25 лет, когда начинается старение кожи.

Кремы обладают хорошими увлажняющими свойствами, это значит, что увлажнение кожи продолжается в течение всего дня, ощущается выраженный стягивающий или лифтинг-эффект.

После 4 недель регулярного использования LYL ASTAXANthin Age-Defying Antioxidant Crème кожа становится более упругой, улучшается общее состояние кожи, выравниваются поверхностные морщинки, средне глубокие морщинки становятся менее заметными. Во время тестов благоприятное действие наблюдалось также у людей с покраснением кожи и пигментацией.

Через 4 недели регулярного использования LYL ASTAXANthin Intense Antioxidant Eye Crème также значительно улучшалось состояние кожи в зоне вокруг глаз, кожа становилась более эластичной, заметно сокращались вызванные сухостью поверхностные морщинки, а также улучшалось состояние средне глубоких или мимических морщинок (т.н. гусиных лапок), которые становились менее заметными.

Весомым аргументом является то, что формула обоих кремов создана таким образом, чтобы их можно было использовать как утром, так и вечером, обеспечивая коже чувство комфорта на протяжении всех суток.

Еще стоит отметить то, что входящие в состав крема активные вещества способствуют активной регенерации кожи и заживлению. Эти свойства делают крем желательным не только для женщин, но и для мужчин, поскольку это своего рода продукт "три в одном" — ухаживающий anti-aging крем для утра и вечера, и противовоспалительный продукт после бритья.

Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.