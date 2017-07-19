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Безумное путешествие, фитнес и вегетарианство: как 30-дневный детокс стал образом жизни для Лореты из Латвии

DELFI Woman
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30-дневная программа по детоксу стала образом жизни
Безумное путешествие, фитнес и вегетарианство: как 30-дневный детокс стал образом жизни для Лореты из Латвии
Foto: Privātais arhīvs

Вегетарианка, которая обожает фитнес — так можно описать 22-летнюю Лорету Пашкевич, которая четыре года назад с бойфрендом переехала жить в Нидерланды. Девушка рассказала Delfi Viņa о своем невероятном путешествии к новому дому и спортивному образу жизни.

Сумасшедшая дорога в Нидерланды

Путь Лореты в Нидерланды был очень необычным: "В первый раз я ехала автостопом со своим другом, которого знала неполных два месяца. Он сказал, что едет искать работу в Нидерландах, и мне нужно будет сойти в Бауске. Вместе поймали машину, которая ехала напрямик в Литву", — вспоминает Лорета. Но когда они подъезжали к Бауске, девушка сказала водителю, чтобы тот в Бауске не останавливался и ехал дальше. "Друг, разумеется, был в смятении, потому что он не ожидал ничего подобного. Но я настояла на своем и мы продолжили свое путешествие", — вспоминает Лорета, добавляя, что это была одна из самых безумных и спонтанных идей в ее жизни.

Лорета признается, что у нее было ощущение, что это просто надо было сделать: "Это было одним из величайших приключений — путь был полон испытаний и за это время мы с другом безумно друг в друга влюбились".

Через месяц пара вернулась в Латвию в раздумьях о том, чем заняться дальше. Оба рассматривали возможности работы как на родине, так и в Нидерландах, однако ни одно из предложений их по-настоящему не привлекало. Через три месяца Лорету пригласили работать секретарем в одной нидерландской компании: "Мне, 18-летней девчонке, это предложение показалось великолепным, к тому же компания предложила работу и моему другу. И вот уже четыре года мы живем в Нидерландах. Разумеется, это не работа моей мечты, но чтобы воплотить мечту, нужны средства", — рассказывает девушка, добавляя, что сейчас работает над созданием собственного бренда.

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30-дневная программа по детоксу стала образом жизни

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DELFI Woman

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