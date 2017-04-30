У каждого музыканта есть свой источник вдохновения — реликвия, рождающая в душе яркие воспоминания, место, придающее силу, работы других музыкальных гениев. Но, возможно, чаще всего воображение артистов будоражат именно музы, нечаянно встреченные на дорогах судьбы, или те, с кем их долгое время связывали сильные чувства.
DELFI Kultūra предлагает взглянуть на страницы музыкальной истории и открыть для себя десять женщин, без которых музыканты не написали бы знаменитейшие хиты последнего столетия.
- 1. Таинственные музы The Beatles
- 2. Леонард Коэн и его личная жизнь в песнях
- 3. Песня про влюбленность солиста Coldplay
- 4. Разбитое сердце Дэвида Боуи
- 5. Чудесная стена группы Oasis
- 6. Rolling Stones и мисс Аманда Джонс
- 7. Первая песня группы Nirvana
- 8. Хулиган Доэрти и Кейт Мосс
- 9. Джими Хендрикс и разбитые тарелки
- 10. Телефонное вдохновение Джеймса Блейка