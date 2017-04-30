Иварс Штейнбергс , журналист DELFI Kultūra

У каждого музыканта есть свой источник вдохновения — реликвия, рождающая в душе яркие воспоминания, место, придающее силу, работы других музыкальных гениев. Но, возможно, чаще всего воображение артистов будоражат именно музы, нечаянно встреченные на дорогах судьбы, или те, с кем их долгое время связывали сильные чувства.