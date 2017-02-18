Молодую семью задели не только слова, но и действия медиков во время и после родов. Возможо, именно из-за халатности врачей у ребенка возникли осложнения. Отец малыша Алексей (имя изменено) считает, что врачи могли гораздо быстрее оказать новорожденному всю необходимую помощь, а не тянуть с его переводом в Детскую клиническую университетскую больницу.

В данный момент родители ребенка готовят к подаче жалобу в Инспекцию здравоохранения. А Елгавская больница, разумеется, настаивает на том, что ее оборудование и персонал соответствуют всем возможным требованиям. Конкретный случай медики комментировать отказываются, ссылаясь на закон.

Тем временем, свою версию событий январской ночи рассказывает муж роженицы:

"Врачи провели первичный осмотр, сказали, что нужно еще подождать, и отвели нас в палату. "У жены уже были схватки. Она начала кричать, но тут пришла медсестра, и в грубой форме попросила прекратить шум, "потому что все спят". К нам периодически заглядывал медперсонал, но никаких дальнейших действий никто не проводил. Часов в пять утра жене поставили систему, чтобы начать стимуляцию родов, но после этого врач опять быстренько удалился из палаты. Около семи утра жена опять начала кричать, потому что боль была уже невыносимой, и тогда ей подключили аппарат, чтобы посмотреть, как себя чувствует малыш. Прибежала доктор X (ФИО не публикуется по этическим соображениям) и начала возмущаться: "Что ты тут орешь?!" Жена ответила, что ей больно. На что доктор возразила, что, мол, "ничего там еще не происходит". Тем временем, роженица, изнывая от боли, буквально молила, чтобы кто-нибудь ее осмотрел. Доктор все же провела осмотр, а затем выбежала из палаты со словами "ты рожаешь". Меня выгнали в коридор, начали созывать остальной персонал. В соседней палате рожала какая-то женщина, но медики от нее тоже побежали к моей жене".