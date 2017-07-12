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Потеря брата, нерожденные дети и борьба с раком. София Вергара, поражающая силой своего духа

DELFI Woman
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Суд за нерожденных детей и новая любовь, затмившая все на свете
Sofija Vergara
Foto: Reuters/Scanpix
Зане Трейфелдередактор DELFI Viņa

Знаменитую актрису колумбийского происхождения невозможно не заметить. При ней все — и красота, и экзотический шарм, и зажигательное чувство юмора. Но пусть внешность не обманывает вас — звезде сериала "Американская семейка" в жизни пришлось пройти через многое. DELFI Viņa рассказывает историю Софии Вергары, полную не только романтики, но и борьбы — в том числе и за собственное здоровье.

София Вергара начала карьеру модели в возрасте 17 лет, став лицом Pepsi. Но очень скоро девушка поняла, что в будущем не видит себя лишь в качестве манекенщицы — она решила изучать стоматологию. Но так получилось, что этим планам не суждено было сбыться — спустя всего год Вергара вышла замуж за своего одноклассника Хосе Гонсалеза. Брак, однако, оказался недолговечным, и в 23 года будущая звезда осталась одна с маленьким сыном на руках. Ей пришлось бросить обучение в ВУЗе, и она отправилась искать счастье в свете софитов.

Здесь, надо сказать, Софии везло — параллельно с работой модели она оттачивала свое актерское мастерство на съемках мексиканских сериалов. В девяностые Вергара уже вела на местном телевидении несколько шоу, и вскоре ее стали узнавать не только испаноговорящие зрители.

Но этот период жизни актрисы отнюдь не был сплошь усеян розами. Как раз тогда ее старшего брата Рафаэля похитили ради выкупа, а позднее застрелили. Это трагическое событие стало для будущей звезды сильнейшим ударом, и именно поэтому она решила бежать в США, взяв с собой сына Маноло, мать и сестру.

Позже София неоднократно рассказывала, что ее семья всегда считалась на родине успешной, и брат часто говорил, что нечто подобное однажды может произойти. У него также были телохранители, но в судьбоносную ночь они, увы, его не уберегли. А убийца Рафаэля так и не предстал перед судом.

В начале 2000-х Вергара перешла из квалификации звезд "мыльной оперы" в актрисы большого экрана, получив роль сначала в ленте "Большие неприятности" (Big Trouble), а потом снявшись в фильмах "В погоне за Папи" (Chasing Pap), "Короли Догтауна" (Lords of Dogtown), "Знакомство с Браунами" (Meet the Browns), "Мэдея в тюрьме" (Madea Goes to Jail) и других. В 2009 году Вергара попробовала себя еще и на сценах Бродвея, а также начала сниматься в знаменитом сериале "Американская семейка" (Modern Family), роль в котором окончательно катапультировала ее на вершину популярности и принесла множество наград (включая сразу четыре номинации на "Золотой глобус"). Журнал Forbes в 2014 году поставил актрису на 32-е место в списке самых влиятельных женщин планеты, а в мае 2015 года София получила собственную звезду на Голливудской аллее славы.

Стоит отметить, что кино — не единственная область успеха соблазнительной колумбийки. Актриса также создала свою линию одежды, духов и аксессуаров.

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Суд за нерожденных детей и новая любовь, затмившая все на свете

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DELFI Woman

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